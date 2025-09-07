Цены ежегодно растут на 10-15%: украинцам рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать

Цены на недвижимость в Украине растут 10-15% в год, а спрос превышает предложение. Отмечается, что инвестировать в жилье на западе страны сейчас стоит, особенно во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, где рынок стабилен и высокий спрос на аренду обеспечивает окупаемость.

Видео дня

Об этом рассказали эксперты профильных порталов по недвижимости в комментарии СМИ. Маркетинговый директор одного из таких ресурсов Денис Судилковский отмечает, что главным фактором сегодня является безопасность.

Внутренняя миграция украинцев в более безопасные регионы позволяет рынку недвижимости в этих городах оставаться стабильным и даже активно развиваться. Руководитель сектора развития продаж недвижимости Оксана Остапчук добавляет, что на первом месте стоит сочетание спроса и предложения в условиях общей ситуации в стране. Львов и Ивано-Франковск выглядят привлекательными для инвестиций, однако особенно интересен Ужгород, где отсутствует комендантский час, хотя город имеет ограниченное предложение жилья из-за небольших масштабов.

Деловая активность также влияет на ценообразование, Львов привлекательнее Ивано-Франковска благодаря большему количеству рабочих мест и высоким зарплатам. Киев, хотя менее безопасен из-за воздушных атак, остается центром бизнес-активности, что делает его привлекательным для покупки, аренды и инвестиций.

Во всех крупных городах Украины активно развивается рынок новостроек. Стоимость жилья зависит не только от безопасности и спроса, но и от роста цен на стройматериалы, топливо, рабочую силу, а также новых требований покупателей: наличия укрытия, соблюдения государственных строительных норм и использования качественных материалов.

Ситуация в Харькове противоположна Киеву и Львову, ведь из-за постоянных обстрелов там действует самый большой военный дисконт, и как продажа, так и аренда снизились в цене. Несмотря на это, в Украине в целом спрос на жилье превышает предложение, поэтому оснований для снижения цен нет. Ожидается, что новые предложения появятся ближе к активному сезону на рынке – с августа по октябрь.

Денис Судилковский подчеркивает, что вопрос "завышенных цен" скорее связан с индивидуальным восприятием рисков безопасности, чем с финансовой состоятельностью покупателей. Средний срок продажи квартиры сейчас – около двух месяцев, что дольше, чем до войны, но все еще в пределах нормы.

По словам Оксаны Остапчук, динамика роста цен на западе Украины остается в пределах рыночных прогнозов. Так, во Львове цены практически не изменились, а в Ужгороде и Тернополе даже несколько снизились. В Киеве рост составил около 9%, что соответствует прогнозу инфляции (9-10% годовых). Индекс доступности жилья (соотношение средней стоимости квартиры к доходам семьи) в городах запада немного выше нормы, но не критично:

Львов – около 5 лет;

Ужгород почти 6 лет; Ужгород почти 6 лет;

Ивано-Франковск – 6 лет.

По соотношению стоимости квадратного метра к средней зарплате, показатель в западных городах близок к 2, что не считается критическим. Важным для инвесторов является окупаемость аренды. Сегодня срок окупаемости в наиболее привлекательных городах:

Львов, Ужгород, Киев около 7 лет;

Ивано-Франковск около 10 лет.

Это подтверждает высокий спрос на аренду и способность жилья быстро окупаться. Одесса и Харьков пока рассматриваются инвесторами как перспективные "на будущее", с учетом рисков безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на востоке Украины сложилась парадоксальная ситуация на рынке недвижимости. Квартиру можно купить за 7-8 тысяч долларов, а сдаются они по 1000-2000 грн в сутки. Такое жилье окупится уже через 12-14 месяцев, что делает регион уникально привлекательным для инвесторов, несмотря на военные риски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!