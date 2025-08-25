Украина заметно "переписала" мировые цены нефть: сколько стоит после атак по энергетике России

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 25 августа фьючерсы марки Brent выросли на 13 центов, или 0,19% – до 67,86 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть WTI подорожали на 15 центов, или 0,24% – до 63,81 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертной среде называют усиление атак Украины по энергетических объектах России.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: атаки усилили опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в поставках российской нефти.

"В воскресенье, 24 августа, Украина атаковала дронами Россию. По данным властей РФ, это привело к резкому снижению мощности одного из крупнейших ядерных реакторов в стране и вызвало сильный пожар на топливном экспортном терминале в Усть-Луге", – говорится в сообщении.

Кроме того, вызванный атакой украинского дрона пожар на НПЗ в Новошахтинске продолжается уже несколько дней. Сам же завод, подчеркивается:

В основном экспортирует топливо.

Имеет мощность 5 млн тонн нефти, или около 100 тыс. баррелей в день.

"Украине удается успешно бить по российской нефтяной инфраструктуре. А потому риски роста цен на нефть увеличиваются", – констатируют авторы материала.

Впрочем, они умалчивают о том, что удары Украины по топливным мощностям России являются результатом развязанной РФ полномасштабной войны и нежеланием заканчивать боевые действия. А кроме того, ответом на постоянные обстрелы Россией энергетической и другой инфраструктуры Украины.

Вместе с тем аналитики выделили еще один фактор, повлиявший на рост стоимости нефти. Им, по их словах, является ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС, аналог госбанка).

"ФРС намекнула, что в сентябре может снизить ставку. Обычно это подогревает интерес к рисковым вложениям, но сейчас рынок опасается, что введенные ранее пошлины Трампа ударят по экономике. А потому нефть дорожает не так быстро, как можно было бы ожидать", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Службы внешней разведки Украины, в России прогнозируют, что в конце 2025-го – начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель. Что, отмечается, станет для России шоком.

