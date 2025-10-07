Цена золота впервые в истории превысила важный уровень: сколько стоит 1 г

Золото завершило седьмую неделю ростом, в результате чего стоимость драгоценного металла впервые в истории превысили $4000 за унцию, или почти $130 за грамм. Это связывают с кризисами в США и Франции, сменой правительства в Японии и оживленным спросом на металл в Китае.

Об этом сообщили в Forbes Ukraine, ссылаясь на данные Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX). Согласно им на торгах 7 октября декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию. платина выросла на 0,5%, до $1632,51/унцию, серебро – на +0,1% до $48,56 за унцию

Рекордный рост золота произошел на фоне нарастания политической неопределенности в ведущих мировых экономиках. А именно:

С 1 октября в США продолжается первый за семь лет шатдаун – в это время госучреждениям запрещено тратить деньги, а большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска.

– в это время госучреждениям запрещено тратить деньги, а большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска. Ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США . Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на октябрьском заседании на 25 б.п. – до 92,5%.

. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на октябрьском заседании на 25 б.п. – до 92,5%. Правительственный кризис во Франции – Премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку , но президент Эммануэль Макрон поручил ему сформировать новое правительство, но не исключаются досрочные парламентские выборы.

, но президент Эммануэль Макрон поручил ему сформировать новое правительство, но не исключаются досрочные парламентские выборы. Новым лидером правящей Либерально-демократической партии Японии стала Санаэ Такаичи , которая может стать первой женщиной-премьером, из-за чего курс иены резко снизился, а облигации упали в цене.

, которая может стать первой женщиной-премьером, из-за чего курс иены резко снизился, а облигации упали в цене. Страны с развивающимися рынками продолжают активно скупать золото, а Народный банк Китая в сентябре нарастил золотые резервы уже 11-й месяц подряд – до 74,06 млн тройских унций.

Как сообщает KITCO, технический аналитик Bank of America Пол Чиана предупредил о возможной коррекции золота. Эксперт утверждает, что золото уже в значительной степени реализовало свой потенциал роста и теперь выглядит перекупленным.

"Различные технические сигналы и условия на разных временных интервалах предупреждают об истощении восходящего тренда, поскольку цена золота приближается к 4000 долларов за унцию. Если это произойдет, в четвертом квартале может произойти консолидация или коррекция", – заявил Чиана, когда золото торговалось еще на уровне $3960 за унцию.

Отмечается, что с начала года курс драгоценного металла вырос на 50%, что стало для него лучшим показателем с 1979 года. Анализируя потенциал золота, Чиана спрогнозировал два вектора развития:

если металл повторит свой трек 2015 года, то цены могут вырасти на 400% и преодолеть уровень 5000 долларов за унцию;

если же повторится бычий рынок 2000-х годов – золото может торговаться ближе к 7000 долларов за унцию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 7 октября фьючерсы марки Brent выросли на 23 цента, или на 0,35% – до 65,7 доллара за баррель. А американская нефть WTI подорожала на 21 цент, или на 0,34% – до 61,9 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют меньшее, чем ожидалось, увеличение добычи ресурса ОПЕК+ (Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников).

