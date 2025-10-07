Цены на нефть ощутимо переписали: что происходит на рынке

На мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 7 октября фьючерсы марки Brent выросли на 23 цента, или на 0,35% – до 65,7 доллара за баррель. А американская нефть WTI подорожала на 21 цент, или на 0,34% – до 61,9 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют меньшее, чем ожидалось увеличение добычи ресурса ОПЕК+ (Организацией стран- экспортеров нефти и ее союзников).

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: это снизило опасения по поводу возможного избытка предложения.

"Решение ОПЕК+ оказалось мягче, чем ожидал рынок. Это говорит о том, что организация проявляет осторожность в наращивании своей доли на мировом рынке нефти на фоне ожиданий избытка предложения в конце 2025 – начале 2026 годов. Пока рынок, похоже, спокойно переваривает лишние объемы.", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, тот, что ОПЕК+ все же увеличила добычу нефти, а также рост ее "производства" странами, не входящими в картель, "давит на рынок". Также на цены влияет возможное снижение спроса – ожидается, что к этому приведут американские торговые пошлины, которые:

"Провоцируют" слабый рост мировой экономики.

Что, в свою очередь, может усилить избыток предложения.

"Геополитика тоже не дает ценам упасть. Конфликт между Россией и Украиной бьет по энергетическим активам и усиливает неопределенность вокруг поставок российской нефти", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в городе Кириши Ленинградской области, остановил свою самую мощную установку перегонки сырой нефти CDU-6. Это произошло после атаки украинских дронов и пожара 4 октября.

