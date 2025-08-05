Цена квартир на западе Украины изменилась: за сколько окупится жилье в облцентре, если сдавать в аренду

Украинцы все активнее инвестируют в жилье на западе страны, в частности в Ивано-Франковске, где спрос на однокомнатные квартиры для аренды остается стабильно высоким. В августе 2025 года аренда стоит 11 000-15 000 грн в месяц, а покупка такой квартиры – от $38 000 до 45 000 долларов, со средним сроком окупаемости 8-10 лет.

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OBOZ.UA решил исследовать, сколько времени будет окупаться квартира на западе страны, во время войны. По данным крупного профильного портала для поиска недвижимости, в июле-августе 2025 года самые популярные объявления показывают арендные ставки в районе 11 000-15 000 грн/мес.

Например, в ЖК "Парковая Аллея" – 15 000 ₴ за 44 м², а в новостройках "Первая сдача" – до 16 700-18 800 грн/мес. В то же время, в центральном районе сдают даже за 8 000 грн/мес, хотя площадь не превышает 34-40 м². На уровне региона средняя цена составит примерно 14 800 грн/мес, что на 2 % больше, чем полгода назад.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры оцениваются в среднем в $38000, что на 4 % выше, чем в начале года, со средним м² ≈ $910. Новостройки предлагают жилье в диапазоне $34000-45 000 за примерно 40 м², или 700-1 100 $/м² в зависимости от класса комплекса. Квартиры с улучшенной планировкой или ремонтом могут стоить $75000-79 000.

Как свидетельствуют данные OBOZ.UA, полученные от местных риелторов новостройки с ремонтом пользуются спросом и подорожали на 15% в 2025 году, тогда как бюджетное жилье и аренда оставались на уровне 2024 года. Инвесторы все чаще выбирают студии или однокомнатные квартиры комфорт-класса, ведь их легче быстро сдать в аренду и получить стабильный доход, комментирует региональный застройщик.

В то же время, иллюзий не бывает, при цене покупки ≈ $38 000 и средней арендной ставке 13 000 грн/мес, годового дохода ≈180 000 грн ($4 300), окупаемость составляет 8-9 лет без учета комиссий и расходов. Если же купить квартиру со сложным ремонтом за $45 000-75 000 и сдавать за 15 000 грн/мес, срок возрастает до 10-12 лет.

По словам риелторов, на стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир влияют несколько ключевых факторов. Во-первых, важную роль играет расположение – квартиры в центре города, вблизи городского озера или в микрорайоне Пасечная традиционно имеют более высокую цену.

Во-вторых, существенно влияет состояние жилья: квартиры с ремонтом сдаются дороже, но и охотнее арендуются. Кроме того, сезонные факторы, например начало учебного года или туристические потоки, стимулируют спрос. Относительно предложения – оно в целом стабильное, но цены постепенно растут, особенно на квартиры в новостройках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ужгороде бешеный спрос на аренду жилья – однокомнатные квартиры сдают от 12 до 20 тысяч гривен, двухкомнатные – от 15 до 25 тысяч. Бюджетных вариантов почти не осталось, ведь после каждого обострения на фронте все разбирают за считанные дни.

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