В одном из городов Украины взлетели цены на аренду жилья: какие причины и сколько стоит

В Ужгороде бешеный спрос на аренду жилья – однокомнатные квартиры сдают от 12 до 20 тысяч гривен, двухкомнатные – от 15 до 25 тысяч. Бюджетных вариантов почти не осталось, ведь после каждого обострения на фронте все разбирают за считанные дни.

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Об этом рассказала риелтор Галина Бучко в комментарии "Суспільному". После каждого обострения на фронте в прифронтовых регионах растет количество внутренне перемещенных лиц, что увеличивает спрос на жилье в безопасных городах.

Как результат, свободные квартиры разбирают очень быстро, а цены на аренду взлетают. По словам Бучко, бюджетного жилья на рынке почти не осталось, ведь все раскупили или сняли еще в первые дни новой волны перемещений. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, особенно с индивидуальным газовым отоплением и возможностью проживания с животными – именно таких вариантов, по словам риелтора, катастрофически не хватает.

На сегодняшний день аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде стартует от 12 тысяч гривен, а в зависимости от локации, состояния жилья и ремонта может достигать 20 тысяч грн. Двухкомнатные квартиры стоят от 15 до 25 тысяч грн, а трехкомнатные — от 20 тысяч. Если речь идет о новостройке с ремонтом, цены стартуют от 650 долларов США и выше. Бюджетных вариантов, особенно ниже 10 тыс. грн, в городе уже фактически не существует.

Спрос подпитывается не только из-за внутреннего переселения, но и из-за ограниченного количества качественного жилья, особенно в готовом к заселению состоянии. Люди стремятся переехать сразу в квартиру с ремонтом, мебелью и техникой. Это особенно актуально для ВПЛ, для которых время и комфорт при первом заселении являются критическими.

В то же время Бучко отмечает, что при аренде особенно важно проверять документы на право собственности, поскольку многие владельцы жилья находятся за рубежом. В Украине часто остаются только копии, которые легко подделать. Поэтому риелтор советует не экономить на безопасности и тщательно проверять все документы, чтобы не стать жертвой мошенников.

По покупке жилья, то средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке колеблется от 1000 до 1200 долларов, в новостройках – от 1300 до 2000 долларов. При этом Ужгород входит в тройку самых дорогих городов Украины по ценам на жилье, уступая лишь Львову и Киеву. Объяснение – активное строительство, стабильный спрос и ограниченное предложение в регионе, который считается одним из самых безопасных.

Интересный вариант для тех, кто имеет ограниченный бюджет, – апартаменты, которые формально считаются коммерческой недвижимостью. Их стоимость – от 11 000 до 15 000 долларов, и хотя в них нельзя зарегистрировать место жительства (кроме исключений, например, для ВПЛ), они стали альтернативой дорогим квартирам. Их часто покупают под аренду или для проживания, чтобы сэкономить на оплате съемного жилья.

Ужгородская специфика также заключается в компактности города – здесь удаленность от центра не имеет такого значения, как в крупных городах. Важнее становятся инфраструктура рядом, состояние дома, тип отопления и планировка квартиры. Поэтому опытные риелторы советуют покупателям и арендаторам не ориентироваться исключительно на географическую локацию, а комплексно оценивать объект.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве заметно подорожали квартиры на вторичном рынке. За последний год стоимость квадратных метров здесь выросла на 6,73%, или более чем на 4 000 грн – со средних 59 582 до 63 592 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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