Украинцы игнорируют некоторые вакансии на рынке труда: какая работа остается без откликов
В Украине многие вакансии остаются без откликов из-за специфичности и высоких требований к профессиональной подготовке. Меньше всего внимания соискателей работы привлекают технические специальности, медицинские узкопрофильные должности и государственные роли, требующие специализированных знаний.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. Рынок труда Украины постоянно меняется, появляются новые вакансии, некоторые профессии становятся более востребованными, а другие остаются почти игнорируемыми.
Особенно это касается специализированных профессий, которые требуют технического образования, профессиональной квалификации или специфических навыков. Несмотря на актуальность этих специальностей, многие вакансии остаются без откликов от кандидатов.
- слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов;
Специалист отвечает за технический осмотр и ремонт механических и электрических систем эскалаторов, обеспечивая их безопасную и надежную работу. С начала года Служба занятости предлагала 40 таких вакансий, однако ни одна из них не привлекла внимание соискателей работы. Это свидетельствует о низкой популярности профессий, связанных с обслуживанием специальной техники.
- машинист автомотрисы;
Речь идет о железнодорожнике, который управляет самоходным вагоном – автомотрисой для перевозки пассажиров или грузов. В Украине этот вид транспорта используется в некоторых городах для локальных перевозок. С начала года было опубликовано 24 вакансии машиниста автомотрисы, но ни одного резюме на эти предложения не поступило.
- помощник мастера по обработке волокна и перемотке нити;
Эти специалисты обслуживают ткацкое оборудование и вязальные установки, контролируют процессы обработки волокна и перемотки нитей. В течение года открыто 16 таких вакансий, однако они остались без внимания соискателей работы.
- трубочист;
Это специалист по очистке и обслуживанию дымоходов и систем отопления, который проверяет уровень загрязнения сажей и проводит ее удаление. В этом году было 14 таких вакансий, но откликов на них не поступало.
- монтировщик сцены;
Специалист занимается монтажом сценических конструкций для концертов, спектаклей и репетиций, а также расстановкой мебели и декораций. Служба занятости зарегистрировала 14 таких вакансий, однако ни одна из них не получила резюме.
- врач-хирург-проктолог (колопроктолог);
Эта медицинская специальность предусматривает лечение заболеваний прямой кишки, анального канала и толстой кишки. В 2025 году было предложено 13 вакансий врача-проктолога, но ни на одну из них не поступило отклика от потенциальных кандидатов.
- правительственный уполномоченный;
Должность вводится в государственных учреждениях для реализации антикоррупционной политики, реформ таможни, защиты прав людей с инвалидностью и других важных сфер. Всего в этом году было 12 таких вакансий, однако интереса среди соискателей работы не зафиксировано.
- оценщик профессиональной квалификации;
Специалист проводит оценку знаний и умений людей для подтверждения их соответствия требованиям определенных должностей. Было зарегистрировано 11 таких вакансий, однако они остались без откликов кандидатов.
- научный сотрудник в сфере библиотечного дела и научно-технической информации;
Этот специалист занимается научной деятельностью, разработкой планов и методологий, внедрением новых технологий и обслуживанием информационных систем. На рынке труда появилось 11 вакансий, на которые не поступило ни одного резюме.
- машинист передвижного бетоносмесителя.
Специалист руководит бетоносмесительной техникой на строительных площадках и осуществляет ее техническое обслуживание. В течение года предложено 10 вакансий, ни одна из которых не привлекла внимания соискателей работы.
