Украинцы игнорируют некоторые вакансии на рынке труда: какая работа остается без откликов

В Украине многие вакансии остаются без откликов из-за специфичности и высоких требований к профессиональной подготовке. Меньше всего внимания соискателей работы привлекают технические специальности, медицинские узкопрофильные должности и государственные роли, требующие специализированных знаний.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Рынок труда Украины постоянно меняется, появляются новые вакансии, некоторые профессии становятся более востребованными, а другие остаются почти игнорируемыми.

Особенно это касается специализированных профессий, которые требуют технического образования, профессиональной квалификации или специфических навыков. Несмотря на актуальность этих специальностей, многие вакансии остаются без откликов от кандидатов.

слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов;

Специалист отвечает за технический осмотр и ремонт механических и электрических систем эскалаторов, обеспечивая их безопасную и надежную работу. С начала года Служба занятости предлагала 40 таких вакансий, однако ни одна из них не привлекла внимание соискателей работы. Это свидетельствует о низкой популярности профессий, связанных с обслуживанием специальной техники.

машинист автомотрисы;

Речь идет о железнодорожнике, который управляет самоходным вагоном – автомотрисой для перевозки пассажиров или грузов. В Украине этот вид транспорта используется в некоторых городах для локальных перевозок. С начала года было опубликовано 24 вакансии машиниста автомотрисы, но ни одного резюме на эти предложения не поступило.

помощник мастера по обработке волокна и перемотке нити;

Эти специалисты обслуживают ткацкое оборудование и вязальные установки, контролируют процессы обработки волокна и перемотки нитей. В течение года открыто 16 таких вакансий, однако они остались без внимания соискателей работы.

трубочист;

Это специалист по очистке и обслуживанию дымоходов и систем отопления, который проверяет уровень загрязнения сажей и проводит ее удаление. В этом году было 14 таких вакансий, но откликов на них не поступало.

монтировщик сцены;

Специалист занимается монтажом сценических конструкций для концертов, спектаклей и репетиций, а также расстановкой мебели и декораций. Служба занятости зарегистрировала 14 таких вакансий, однако ни одна из них не получила резюме.

врач-хирург-проктолог (колопроктолог);

Эта медицинская специальность предусматривает лечение заболеваний прямой кишки, анального канала и толстой кишки. В 2025 году было предложено 13 вакансий врача-проктолога, но ни на одну из них не поступило отклика от потенциальных кандидатов.

правительственный уполномоченный;

Должность вводится в государственных учреждениях для реализации антикоррупционной политики, реформ таможни, защиты прав людей с инвалидностью и других важных сфер. Всего в этом году было 12 таких вакансий, однако интереса среди соискателей работы не зафиксировано.

оценщик профессиональной квалификации;

Специалист проводит оценку знаний и умений людей для подтверждения их соответствия требованиям определенных должностей. Было зарегистрировано 11 таких вакансий, однако они остались без откликов кандидатов.

научный сотрудник в сфере библиотечного дела и научно-технической информации;

Этот специалист занимается научной деятельностью, разработкой планов и методологий, внедрением новых технологий и обслуживанием информационных систем. На рынке труда появилось 11 вакансий, на которые не поступило ни одного резюме.

машинист передвижного бетоносмесителя.

Специалист руководит бетоносмесительной техникой на строительных площадках и осуществляет ее техническое обслуживание. В течение года предложено 10 вакансий, ни одна из которых не привлекла внимания соискателей работы.

