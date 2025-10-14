Требует деньги от "Нафтогаза": Витренко обвинил Коболева в отказе заплатить 66 млн грн налогов

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обвинил другого экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева в уклонении от уплаты налогов с премии в 339 млн грн, уплаченной после решения Стокгольмского арбитража. Коболев якобы использовал банковскую гарантию, чтобы получить деньги, не уплачивая налог на доходы физлиц и военный сбор на общую сумму более 66 млн грн.

Теперь Коболев в суде пытается доказать, что уплатить эти налоги должна компания, а не он лично. Об этом Витренко заявил на своей странице в Facebook, уточнив, что в начале октября-2025 участвовал в судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) по этому делу в качестве свидетеля.

"Во время моего допроса адвокаты Коболева "намекали" на мою якобы причастность к уклонению от уплаты налогов "Нафтогазом". Меня это возмущает, поскольку речь на самом деле идет о неуплате самим Коболевым налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 61 млн грн и военного сбора в сумме 5 млн грн – с полученной им в 2021 году "второй части" его премии за Стокгольмский арбитраж на сумму 339 млн грн", – заявил Витренко.

Он уверен, что эта "вторая часть" премии с формальной точки зрения может рассматриваться как отдельная оплата труда Коболева в 2021 году. "С соответствующими последствиями о нарушении ограничений, установленных государством для оплаты труда руководителей государственных компаний, таких как "Нафтогаз", которые действовали на момент выплаты в 2021 году", – отметил Витренко.

Он утверждает, что Коболев якобы получил указанные средства в 2021 году "через хитрый механизм банковской гарантии", созданный когда сам Коболев был председателем правления "Нафтогаза". Витренко предоставил свой взгляд на хронологию событий:

В 2019 году украинский "Нафтогаз" получил около 3 млрд долларов от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража (от 2018 года).

Первые части премий "нафтогазовцы" получили непосредственно после решения суда.

По условиям трудовых контрактов работников "Нафтогаза" "вторая часть" премии за успешный для Украины результат арбитража должна была быть выплачена до конца квартала, в котором были получены деньги от "Газпрома", т.е. в конце 2019-го.

При этом, по мнению Витренко, Коболеву было "не выгодно" получать средства в 2019-м году, т.к. после скандала с первым премиями 2018 года Коболев публично пообещал, что все премии в 2019 году направит на благотворительность.

Но и в 2020-м "вторую часть" премии выплатить снова не удалось – тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук направил "Нафтогазу" письмо с требованием воздержаться от выплат.

Тогда, как утверждает Витренко, По его словам, Коболев "договорился" о новом контракте с банковской гарантией, чтобы гарантированно получить средства.

Деньги были выплачены в 2021 году, но, как утверждает Витренко, Коболев не выплатил себе премию в свой последний день своей работы (в апреле 2021 года), как это предусматривал трудовой контракт и общие нормы по "расчету" работников при увольнении.

"Считаю, что он мог сделать это сознательно – и создал весь механизм именно для того, чтобы получить сумму без уплаты налога и сделать невозможным его удержание "Нафтогазом". "Нафтогаз" (при моем руководстве) также не выплатил Коболеву эту "вторую часть". По мнению специалистов, которые этим занимались, на это были, среди прочего, и формальные основания... Поскольку "Нафтогаз" не выплачивает Коболеву эту сумму, он через созданный при его руководстве механизм банковской гарантии получает деньги в банке. Напомню, что в банк соответствующие средства перевел "Нафтогаз" тоже при руководстве Коболева – для покрытия гарантии. Также замечу, что даже после получения этих денег в банке Коболев заявлял журналистам, что не получал "вторую часть" премии", – написал Витренко.

Также он объяснил, что "Нафтогаз" не удерживал с этой суммы НДФЛ, потому что компания средства не выплачивала. По мнению специалистов "Нафтогаза", которые отвечают за налоги и учет, по законодательству Украины в такой ситуации Коболев должен самостоятельно уплатить налоги с этой суммы, отметил Витренко.

"Банк тоже не удерживает с этой суммы налог (отдельный вопрос – почему). Банк просто информирует Нафтогаз, что выплатил Коболеву всю сумму без удержания налога. "Нафтогаз" направляет Коболеву письмо с напоминанием, что он должен самостоятельно уплатить налог. Коболев не платит налог в 2021 году. И не платит в 2022 году (когда наступил срок подачи декларации за 2021 год). И это – во время полномасштабной войны, когда стране нужны деньги на ВСУ", – отметил Витренко.

Он утверждает, что уже обратился в налоговую относительно требования к "Нафтогазу" "заплатить за Коболева налог сверх полной суммы". "В нынешних условиях Нафтогазу нужны деньги на закупку газа, а не на покрытие чужих налогов. Налог должен уплатить тот, кто получил деньги", – резюмировал Витренко.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал как раз Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко тоже покинул должность, его заменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году суд в Лихтенштейне наложил арест на средства, которые вывел из Украины бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Речь идет о сумме более 22 млн долларов.

