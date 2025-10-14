Требует деньги от "Нафтогаза": Витренко обвинил Коболева в отказе заплатить 66 млн грн налогов
Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обвинил другого экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева в уклонении от уплаты налогов с премии в 339 млн грн, уплаченной после решения Стокгольмского арбитража. Коболев якобы использовал банковскую гарантию, чтобы получить деньги, не уплачивая налог на доходы физлиц и военный сбор на общую сумму более 66 млн грн.
Теперь Коболев в суде пытается доказать, что уплатить эти налоги должна компания, а не он лично. Об этом Витренко заявил на своей странице в Facebook, уточнив, что в начале октября-2025 участвовал в судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) по этому делу в качестве свидетеля.
"Во время моего допроса адвокаты Коболева "намекали" на мою якобы причастность к уклонению от уплаты налогов "Нафтогазом". Меня это возмущает, поскольку речь на самом деле идет о неуплате самим Коболевым налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 61 млн грн и военного сбора в сумме 5 млн грн – с полученной им в 2021 году "второй части" его премии за Стокгольмский арбитраж на сумму 339 млн грн", – заявил Витренко.
Он уверен, что эта "вторая часть" премии с формальной точки зрения может рассматриваться как отдельная оплата труда Коболева в 2021 году. "С соответствующими последствиями о нарушении ограничений, установленных государством для оплаты труда руководителей государственных компаний, таких как "Нафтогаз", которые действовали на момент выплаты в 2021 году", – отметил Витренко.
Он утверждает, что Коболев якобы получил указанные средства в 2021 году "через хитрый механизм банковской гарантии", созданный когда сам Коболев был председателем правления "Нафтогаза". Витренко предоставил свой взгляд на хронологию событий:
- В 2019 году украинский "Нафтогаз" получил около 3 млрд долларов от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража (от 2018 года).
- Первые части премий "нафтогазовцы" получили непосредственно после решения суда.
- По условиям трудовых контрактов работников "Нафтогаза" "вторая часть" премии за успешный для Украины результат арбитража должна была быть выплачена до конца квартала, в котором были получены деньги от "Газпрома", т.е. в конце 2019-го.
- При этом, по мнению Витренко, Коболеву было "не выгодно" получать средства в 2019-м году, т.к. после скандала с первым премиями 2018 года Коболев публично пообещал, что все премии в 2019 году направит на благотворительность.
- Но и в 2020-м "вторую часть" премии выплатить снова не удалось – тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук направил "Нафтогазу" письмо с требованием воздержаться от выплат.
- Тогда, как утверждает Витренко, По его словам, Коболев "договорился" о новом контракте с банковской гарантией, чтобы гарантированно получить средства.
- Деньги были выплачены в 2021 году, но, как утверждает Витренко, Коболев не выплатил себе премию в свой последний день своей работы (в апреле 2021 года), как это предусматривал трудовой контракт и общие нормы по "расчету" работников при увольнении.
"Считаю, что он мог сделать это сознательно – и создал весь механизм именно для того, чтобы получить сумму без уплаты налога и сделать невозможным его удержание "Нафтогазом". "Нафтогаз" (при моем руководстве) также не выплатил Коболеву эту "вторую часть". По мнению специалистов, которые этим занимались, на это были, среди прочего, и формальные основания... Поскольку "Нафтогаз" не выплачивает Коболеву эту сумму, он через созданный при его руководстве механизм банковской гарантии получает деньги в банке. Напомню, что в банк соответствующие средства перевел "Нафтогаз" тоже при руководстве Коболева – для покрытия гарантии. Также замечу, что даже после получения этих денег в банке Коболев заявлял журналистам, что не получал "вторую часть" премии", – написал Витренко.
Также он объяснил, что "Нафтогаз" не удерживал с этой суммы НДФЛ, потому что компания средства не выплачивала. По мнению специалистов "Нафтогаза", которые отвечают за налоги и учет, по законодательству Украины в такой ситуации Коболев должен самостоятельно уплатить налоги с этой суммы, отметил Витренко.
"Банк тоже не удерживает с этой суммы налог (отдельный вопрос – почему). Банк просто информирует Нафтогаз, что выплатил Коболеву всю сумму без удержания налога. "Нафтогаз" направляет Коболеву письмо с напоминанием, что он должен самостоятельно уплатить налог. Коболев не платит налог в 2021 году. И не платит в 2022 году (когда наступил срок подачи декларации за 2021 год). И это – во время полномасштабной войны, когда стране нужны деньги на ВСУ", – отметил Витренко.
Он утверждает, что уже обратился в налоговую относительно требования к "Нафтогазу" "заплатить за Коболева налог сверх полной суммы". "В нынешних условиях Нафтогазу нужны деньги на закупку газа, а не на покрытие чужих налогов. Налог должен уплатить тот, кто получил деньги", – резюмировал Витренко.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году суд в Лихтенштейне наложил арест на средства, которые вывел из Украины бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Речь идет о сумме более 22 млн долларов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!