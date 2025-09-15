Тарифы изменились: сколько теперь стоит "полный бак" для электромобилей

В Украине пересмотрели тарифы на электроэнергию для зарядных станций, частично снизив или сохранив цены стабильными. Теперь зарядить электромобиль стоит 15,27 грн/кВт-ч на АС и 17,77 грн/кВт-ч на DC, а полная зарядка батареи на 60 кВт-ч обойдется примерно в 916-1066 грн.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Популярность электромобилей в Украине растет с каждым годом – автопарк уже превысил 185 тысяч машин.

Большинство современных моделей имеют батареи более чем на 50 кВт-ч и обеспечивают запас хода, достаточный для межобластных поездок. Ключевой вопрос для владельцев и тех, кто только задумывается над покупкой, – сколько стоит зарядить авто и как изменились тарифы осенью 2025 года.

С 1 сентября 2025 года в Украине повысили тарифы на распределение электроэнергии для потребителей первого и второго классов напряжения. Это могло бы привести к удорожанию зарядки электромобилей, однако большинство операторов ЭЗС оставили цены без изменений.

Некоторые сети даже сделали пересмотр в сторону уменьшения: одна снизила цену на 1,50 грн за АС-подключение и на 1,91 грн за DC. В то же время другая сеть наоборот – подняла тариф на быструю зарядку только на 1 грн. Средние тарифы в сентябре выглядят так:

АС-порт (обычная зарядка) – 15,27 грн/кВт-ч (-0,25 грн по сравнению с августом);

– 15,27 грн/кВт-ч (-0,25 грн по сравнению с августом); DC-порт (быстрая зарядка) – 17,77 грн/кВт-ч (-0,15 грн).

При этом следует учитывать, что возле междугородних трасс и на мощных скоростных станциях тарифы обычно выше, чем в городах, где зарядки часто расположены на парковках ТРЦ, гостиниц или ресторанов. Для примера возьмем популярный электромобиль с батареей на 60 кВт-ч:

зарядка на АС-порте обойдется примерно в 916 грн (60 × 15,27);

(60 × 15,27); зарядка на DC-порте — около 1066 грн (60 × 17,77).

Этого запаса хватает в среднем на 350–400 км пробега, в зависимости от стиля езды. Если взять условный электромобиль, потребляющий 20 кВт-ч на 100 км, то получим:

при зарядке от АС – около 305 грн/100 км;

при зарядке от DC – примерно 355 грн/100 км.

Для сравнения, авто с двигателем внутреннего сгорания тратит на те же 100 км в среднем 10 литров бензина А-95. При нынешних ценах это значительно дороже – более 500 грн. Домашняя розетка остается самым бюджетным вариантом, при использовании двухзонного счетчика ночная зарядка обходится в несколько раз дешевле, чем на сетевых ЭЗС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, импортеры электромобилей в Украине пользуются рядом льгот – они не платят ни ввозную пошлину, ни акцизный сбор, ни налог на добавленную стоимость (НДС). Но с 1 января 2026 года их положение кардинально изменится, как и стоимость автомобилей с электрическими двигателями.

