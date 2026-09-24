Таких украинцев не возьмут на работу: в Госслужбе занятости рассказали, кто не получит место

При поиске работы украинцы часто допускают ряд ошибок, которые стоят им получения места. Прежде всего, речь идет о недооценке профессии и переоценке своих сил, а также обмане в резюме.

Видео дня

Об этом рассказали в Госслужбе занятости. Там объяснили: нередко люди поверхностно оценивают сферу, в которой собрались работать – из-за чего ошибочно считают себя специалистами в ней.

"К примеру, 15 лет работы в магазине и любовь к сериалу "Офис" – недостаточные квалификации, чтобы считаться специалистом по оптовым продажам крупных компаний. Сменить профессию возможно, но для этого клиентам Службы занятости следует получить дополнительное образование в центрах профессионально-технического образования, либо взять ваучер на обучение, либо пройти дополнительные курсы", – объяснили специалисты.

В то же время, отмечается, преувеличение или приписывание себе отсутствующих умений и навыков в резюме может привести к тому, что "работодатель может приглашать на собеседование только из-за одного из таких пунктов в резюме". Соответственно, когда правда обнаружится, получить место будет практически нереально.

По каким причинам украинцам могут отказать в приеме на работу

Сокрытие реальной цели поиска работы.

"Нужно четко понимать, для чего ищете работу: деньги, саморазвитие, возможности для дальнейшего карьерного роста. Следует поставить перед собой цель и обязательно сообщить об этом карьерному советнику в центре занятости", – объяснили специалисты.

Отправка на разные вакансии одного и того же резюме.

Резюме должно соответствовать вакансии, на которую претендует соискатель. А потому перед отправкой его стоит адаптировать резюме под конкретную компанию.

Чрезмерная скромность.

Дело в том, объясняется, что преуменьшение собственных достижений "еще не мотивировал ни одного HR взять человека на работу".

Поиск работы только в крупных компаниях.

"Работать в Amazon – это, конечно, очень престижно, но на такие вакансии больше шансов получить отказ. Процентные соотношения желающих и вовлеченных в работу максимально неутешительны. Маленькие компании – это почти всегда возможность для развития", – объяснили в службе занятости.

Игнорирование LinkedIn.

Ведь эта сеть насчитывает миллионы пользователей, цель которых – предложить или искать работу.

Уверенность, что в 2026 году методы поиска работы 5-летней давности действуют.

"Рынок труда меняется. Сейчас в Украине структурный дисбаланс, когда рабочие профессии в разы популярнее должностей менеджеров и юристов. Вместе с тем изменяются технологии, сейчас все чаще первичный анализ резюме осуществляет ИИ и отвергает кандидатов, которые создают презентационные материалы с помощью искусственного интеллекта", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!