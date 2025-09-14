Кремль "заморозил" цены на бензин, ограничив их колебания на бирже и введя лимиты для трейдеров, но реальной причиной является потеря до 15 % нефтеперерабатывающих мощностей и санкции, делающие невозможным стабилизацию рынка. Тем временем в Крыму бензин А-92 и А-95 массово исчез с заправок, часть АЗС закрылась, а цены уже поднялись с 70,79 до 72,27 рубля за литр и продолжают расти.

О ситуации с "заморозкой" сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). 13 сентября 2025 года правительство РФ резко усилило контроль за торговлей топливом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Диапазон колебания цен на бензин А-92 и А-95 ограничили до +0,01 % вместо предыдущих +0,5 %, а также ввели лимиты на количество заявок от одного участника торгов. Официально это объясняют необходимостью "стабилизировать внутренние цены" и "снизить чрезмерный спрос".

Однако рынок отреагировал критикой, подчеркивая: причина не в спросе, а в потере 10-15 % нефтеперерабатывающих мощностей из-за санкций и технологических ограничений. Административные действия Кремля уже дали три ключевых результата:

резкое сокращение объемов биржевых торгов;

потеря биржей функции ценового индикатора;

стремительное распространение "серого" рынка, где реальные оптовые цены превышают официальные.

Таким образом, вместо "заморозки" цен правительство фактически "разморозило" дефицит. Аналитики сравнивают ситуацию с кризисами 2010-2011 годов, когда теневой рынок стал основным каналом поставок.

В то же время, в аннексированном Крыму последствия новой политики уже ощутимы. По данным местных активистов, на большинстве заправок нет ни бензина А-95, ни А-92. В сельских районах ситуация критическая – многие АЗС полностью закрылись. Там, где они еще работают, продают только дизтопливо и газ.

В Симферополе бензин появляется и исчезает волнами, тогда как в регионах ввели карточную систему, топливо отпускают преимущественно транспортным средствам бюджетных учреждений, это уже создает риски срыва посевной кампании. За последние недели бензин в Крыму дорожает быстрее всех регионов.

Если в конце августа А-95 стоил 70,79 рубля за литр, то в сентябре – уже 72,27 рубля. Эксперты прогнозируют дальнейший стремительный рост цен, поскольку дефицит только усиливается.

