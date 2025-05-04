Стоимость аренды квартир в западных областях Украины обвалилась: какие теперь цены

В 2025 году в западных областях Украины цены на аренду жилья снизились, особенно в сегменте однокомнатных квартир - например, в Ивано-Франковске аренда "однушки" подешевела до 13 500 грн в месяц, а в Хмельницком - до 10 000 грн. В то же время большие квартиры в большинстве своем сохраняют стабильные цены: трехкомнатное жилье во Львове стоит 22 600 грн, а в Ужгороде – 25 100 грн в месяц.

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Об этом свидетельствуют данные одной из профильных платформ для аренды недвижимости. Несмотря на стабильно высокий спрос, в ряде городов наблюдается снижение арендных ставок, что свидетельствует о новой тенденции – арендодатели реагируют на экономическую реальность и рост осмотрительности со стороны арендаторов.

Наиболее заметное удешевление жилья наблюдается в Ивано-Франковске и Хмельницком. В Ивано-Франковске аренда однокомнатной квартиры подешевела на 7% и теперь стоит в среднем 13500 гривен в месяц. Двухкомнатные потеряли в цене 2%, остановившись на отметке 16 300 гривен. Трехкомнатные квартиры остались на том же уровне – 16 400 гривен, что свидетельствует об относительной стабильности спроса на большие помещения.

Хмельницкий, по-прежнему отличавшийся доступностью, закрепляет за собой звание одного из самых дешевых областных центров для аренды. Однокомнатное жилье здесь подешевело до 10 000 гривен в месяц, что на 5% меньше, чем раньше. Двухкомнатные квартиры потеряли в цене 9% и стоят столько же, как однокомнатные. Трехкомнатное жилье в Хмельницком осталось на уровне 12 000 гривен, что делает его привлекательным вариантом для семей.

В Ровно и Львове снижение цен менее выражено, но все же заметно. В Ровно удешевление коснулось только однокомнатных квартир – арендовать такое жилье теперь можно за 11 500 гривен в месяц, что на 4% меньше, чем раньше. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры остались прежними на уровне 12 000 гривен. Львов, несмотря на свой статус одного из самых привлекательных городов региона, показывает незначительное снижение стоимости аренды однокомнатных квартир – на 2%, до 17 500 гривен. В то же время, двухкомнатные жилья в городе подорожали на 5% и сейчас стоят около 20 900 гривен. Трехкомнатные остались практически без изменений – 22 600 гривен в месяц.

В таких городах как Ужгород, Луцк, Черновцы и Тернополь цены остаются стабильными, однако имеют свои особенности. Ужгород удерживает лидерство по стоимости аренды однокомнатного жилья – 18 800 гривен в месяц, что превышает даже столичные показатели. Двухкомнатные квартиры здесь стоят в среднем 20 900 гривен, а трехкомнатные – 25 100 гривен. Такая стоимость объясняется как географической близостью к границе, так и высоким спросом среди студентов и переселенцев.

В Луцке цены остались неизменными: однокомнатные квартиры арендуют в среднем за 14 000 гривен, а двухкомнатные – за 15 000. Информация о трехкомнатном жилье ограничена. Черновцы предлагают более доступные варианты: однокомнатные – 12 500 гривен, двухкомнатные – 14 800, трехкомнатные – 16 700 гривен в месяц. Тернополь, в свою очередь, удерживает звание одного из самых бюджетных городов: аренда однокомнатной квартиры здесь стоит 10 500 гривен, двухкомнатной – 12 000, а трехкомнатной – 13 000.

Причины колебаний на рынке аренды жилья достаточно многообразны. Во-первых, это стабилизация миграционного потока: переселенцы, массово искавшие жилье в 2022–2023 годах, теперь либо осели, либо вернулись в центральные и восточные регионы. Во-вторых, сезонность играет важную роль – зима и весна 2025 показали меньшую активность среди арендаторов. И, наконец, экономическая осторожность населения: украинцы все чаще взвешивают свои расходы, предпочитая более доступные варианты.

В конце констатировать: хотя спрос на аренду в западных областях Украины остается стабильным, цены во многих городах ощутимо просели – особенно в сегменте однокомнатного жилья. Основными причинами стали осторожность арендаторов, снижение миграционного давления и экономическая адаптация рынка к новым реалиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на вторичном рынке недвижимости Киева подорожали квартиры. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров здесь выросла на 16,82%, или почти на 10 000 грн - со средних 57685 до 67389 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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