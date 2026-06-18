Цены могут удивить: парковоместо в Киеве уже стоит дороже, чем квартира в Харькове

В Киеве средняя стоимость парковочного места в новостройке достигла 27,7 тыс. долларов. Это больше, чем цена однокомнатной квартиры на вторичке в Харькове (23,5 тыс. долларов), Николаеве (21 тыс. долларов), Херсоне и Запорожье. А разница со стоимостью покупки "однушки" в Сумах составляет всего около 2 тыс. долларов.

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Об этом пишет OBOZ.UA, проанализировав данные Dim.Ria о рынке парковочных мест в новостройках и данные ЛУН о ценах на квартиры. Следует учесть, что сравнение – условное, ведь в статистике по парковочным местам использованы средние цены (среднее арифметическое всех предложений), а в случае с квартирами – медианные (показатели, дороже и дешевле которых продается одинаковое количество объектов).

Самые дорогие парковочные места – традиционно в столице. За год они подорожали на 18% – до 27,7 тыс. долларов.

Второе место по ценам заняла Одесская область, где парковочное место стоит в среднем 20,65 тыс. долларов (+15% за год). В Днепропетровской области средняя цена составляет 19,2 тыс. долларов, хотя за последний год она снизилась на 4%. Это единственный регион, где места для парковки подешевели.

В пятерку самых дорогих также вошли Львовская область с показателем 18,55 тыс. долларов (+19%) и Винницкая – 16,5 тыс. долларов (+29%). При этом больше всего за год выросли цены именно в Винницкой области – на 29%. Также существенное подорожание зафиксировали:

Тернопольская область – на 22%;

Львовская – на 19%;

Киев и Хмельницкая область – на 18%;

Одесская – на 15%;

Ивано-Франковская – на 13%.

Покупка паркоместа: спрос вырос почти втрое

Несмотря на высокие цены, интерес покупателей к паркоместам продолжает расти. Наибольший скачок спроса за год зафиксировали в Николаевской области – на 194%. Также резко увеличилось количество поисковых запросов в:

Черкасской области – на 129%;

Ивано-Франковской – на 126%;

Тернопольской – на 102%;

Черновицкой – на 100%;

Хмельницкой – на 71%.

В Киеве спрос, напротив, снизился на 5%, хотя именно столица остается абсолютным лидером по стоимости парковочных мест.

Паркоместо уже конкурирует с жильем

Ценовой разрыв между регионами становится все более заметным. Если в Сумской области парковочное место стоит в среднем 3,25 тыс. долларов, а в Волынской – 4,85 тыс. долларов, то в Киеве его цена почти в девять раз выше.

Показательно, что столичное паркоместо уже дороже медианной цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке в нескольких областных центрах. В частности:

в Харькове такая квартира стоит около 23,5 тыс. долларов;

в Николаеве – 21 тыс. долларов;

в Херсоне – всего 14,3 тыс. долларов;

в Запорожье – 17 тыс. долларов.

Фактически в отдельных регионах Украины за сумму, необходимую для покупки одного места для автомобиля в киевском подземном паркинге, можно приобрести полноценное жилье. А в некоторых случаях останутся средства еще и на подержанный автомобиль.

Если же сравнивать цены на парковочные места и квартиры в пределах одного и того же региона, стоимость парковочного места также сопоставима с ценой небольшой квартиры. Так, аналитики подсчитали, что:

в Одессе средняя стоимость парковочного места эквивалентна 21,5 кв. м жилья в новостройке;

в Киеве за эти деньги можно приобрести 19,4 кв. м;

в Черкасской области – 18,2 кв. м;

в Днепропетровской – 17,2 кв. м;

в Киевской области – 16,8 кв. м.

Еще в ряде регионов стоимость одного парковочного места равна цене 14-16 кв. м жилья. В частности, в Винницкой области – 15,9 кв. м, во Львовской и Черновицкой – по 15,3 кв. м, в Хмельницкой – 14,8 кв. м, а в Тернопольской – 14 кв. м.

В то же время в "более дешевых" областях соотношение значительно ниже. Например, на Волыни за стоимость парковочного места можно купить лишь около 5,1 кв. м жилья, а в Сумской области – 5,6 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем украинцы активно снимают квартиры без "лишних" квадратных метров. Спрос на "микроквартиры" растет, даже несмотря на их подорожание.

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