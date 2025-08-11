США и Россия "обвалили" цены на нефть: сколько теперь стоит

На мировых рынках существенно подешевела нефть. Утром 11 августа фьючерсы на марку Brent снизились на 62 цента, или 0,93% – до 65,97 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 69 центов, или 1,08%, до 63,19 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют ожидание участников рынка итогов переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владиира Путина.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Там напомнили: встреча запланирована на 15 августа.

"Переговоры проходят на фоне усиления давления США на Россию. Что увеличивает вероятность новых санкций – если мирное соглашение не будет достигнуто. И если мирные переговоры зайдут в тупик и конфликт затянется, рынок может быстро перейти к росту, вызвав резкий скачок цен на нефть", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также на общую ситуацию влияют новые пошлины для разных стран, введенные США в конце прошлой недели. Дело в том, что, по прогнозам, они:

Будут сдерживать экономическую активность этих стран.

Тем самым вынуждая их перестраивать цепочки поставок и усиливать инфляцию.

Кроме того, отмечается, на стоимость нефти влияют и другие факторы. В частности:

Ожидаемые заявления представителей Федеральной резервной системы (аналог центробанка) по поводу общего состояния экономики, процентных ставок, инфляции и финансовой ситуации.

Публикация данных по уровню инфляции в Соединенных Штатах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выразил мнение, что если цена на нефть упадет на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. И это, считает он, вполне возможно в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!