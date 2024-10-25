Старые цены больше неактуальны: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

В Киеве подорожали квартиры на вторичном рынке. Впрочем, несущественно. За последний месяц стоимость квадратных метров здесь увеличилась на 1,09%, или 375 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода же стоимость кв.м на столичной "вторичке" снизилась – хотя и фактически незметно. Удешевление составило 0,15%, или 89 грн. Что, впрочем, возможно, является признаком зарождения нового тренда.

В каком районе цены самые низкие

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 44 946 до 92 826 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 46 973 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить более 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 44 946 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 52 039 грн;

Днепровский – 55 419 грн;

Оболонский – 54 286 грн;

Подольский – 58 297 грн;

Голосеевский – 64 617 грн;

Соломенский – 65 055 грн.

Где квартиры стоят дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 92 826 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 598 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

51 000 грн – 7,3%;

57 000 грн – 6,5%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В то же время, по Украине за последние 6 месяцев больше всего стоимость 1-комнатных квартир на вторичке переписали практически во всех крупных городах. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления.

Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумах – здесь цены опустились сразу на 16%, до средних 21 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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