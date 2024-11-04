Собственники квартир существенно переписали цены на аренду: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

За последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило более 8 000 грн – со средних 15 979 до 24 000 грн, или сразу 50,2% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год съем жилья в столице подорожал более чем на 6 300 грн, или 36,02%.

А вот за месяц аренда подешевела. Впрочем, практически незаметно – на 292 грн, или 1,2%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 19 000 грн – 8,5% объявлений. Также часто встречается цена 14 000 – 7,3%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 11,9%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 26 000 грн – таких объявлений насчитывается 7,8%. Также часто встречаются цены 40 000 и 58 000 грн – по 6,3%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Днепровском – 17 750 грн;

Соломенском – 19 000 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 000 грн. А кроме того:

Печерском – 28 950 грн;

Подольском – 28 000 грн;

Голосеевском – 25 000 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в большом профильном портале рассказали OBOZ.UA, что относительная стабильность ситуации в Киеве во время полномасштабной войны способствует переезду в столицу большого количества людей. Что влияет на цены на аренду квартиры – ведь приезжие нуждаются в жилье.

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