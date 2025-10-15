В Украине готовят новые жилищные правила: какую недвижимость запретят приватизировать

В Украине служебное жилье больше нельзя будет приватизировать – оно будет оставаться временным жильем для государственных и местных работников. Военные и ветераны смогут получать жилье в собственность, а изменения должны быть внедрены до конца года по требованию ЕС (Европейский Союз).

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в интервью СМИ. Отмена приватизации служебного жилья предусмотрена законопроектом № 12377.

По словам Шуляк, документ призван ликвидировать практику "разгосударствления", которая ранее позволяла превращать служебное жилье в частную собственность. Отныне такое жилье сможет выполнять свою главную функцию – предоставлять временное жилье сотруднику, которое после увольнения автоматически передается новому работнику.

Право на служебное жилье будет определяться отдельно для Государственного жилищного фонда и для местных органов власти. Кабмин будет определять категории лиц для государственного фонда, а общины – для местного. При этом исключение сделано для военных и ветеранов, они продолжат получать жилье в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда, а их право на бесплатное жилье после принятия законопроекта даже усилится.

Изменения в пользовании служебным жильем должны быть реализованы в рамках программы Ukraine Facility по требованию Евросоюза. Четкий дедлайн для внедрения нововведений – четвертый квартал текущего года. Как объясняет Шуляк, это позволит устранить существующие схемы неправомерного завладения служебным жильем и сделать его использование прозрачным и справедливым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут разрешить выкупать арендованное жилье. Впрочем ожидается, что распространяться норма будет только на социальную недвижимость. А для получения права воспользоваться ею придется прожить в таком жилье не менее 10 лет.

