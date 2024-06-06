Шутки про деревянный рубль перестали быть шутками: в РФ "изобрели" замену Google Pay и Apple Pay

Основной российский государственный банк – Сбербанк – похвастался "уникальным изобретением". Оно должно заменить жителям РФ Google Pay и Apple Pay, которые не работают в стране из-за ее нападения на Украину. Речь идет о деревянных наклейках-стикерах, которые предполагается клеить на смартфоны для проведения бесконтактной оплаты. Новинку уже высмеяли в соцсетях, назвав "деревянным рублем".

Свою "новинку" Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Мы презентовали серию платежных стикеров из натурального шпона дуба... Стикеров всего 10 000 штук на всю Россию. Такие выпускаем только мы! С их помощью вы можете оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой или снимать наличные в банкоматах", – заявили в российском банке.

Россияне оказались не в восторге от новинки. "Рофлы (шутки. – Ред.) о деревянном рубле перестали быль рофлами", – высмеивают пользователи соцсетей идею Сбербанка.

Дело в том, что системы мобильных платежей Apple Pay и Google Pay не работают в России с 2022 года. Такие меры корпорации ввели в ответ на вторжение РФ в Украину.

С тех пор в РФ так и не изобрели достойной замены, а потому клиенты банков зачастую просто кладут банковские карточки под чехлы телефона, чтобы "расплачиваться смартфоном". По всей видимости, именно такая "мода" сподвигла Сбербанк на выпуск "уникальных" стикеров.

К слову, недавно альтернативная мобильная платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты по картам российской системы "Мир", исчезла из Google Play. А служба мобильных платежей Samsung Pay запретила использование карт "Мир".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность расширения финансовых санкций против России, а также включения в черные списки ее отечественного аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Еврокомиссия уже разослала соответствующие предложения странам-членам ЕС.

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