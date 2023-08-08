Самые высокие зарплаты в Украине: где можно зарабатывать более 100 тыс. грн

Среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 20 000 грн. При этом разброс огромный – от 110 000 грн у C++ developer'ов (специалисты, знающие тонкости языка программирования C++) до 6 700 у руководителей кружка.

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На втором месте, по данным крупного кадрового портала,сразу три города, где в среднем предлагают 17 500 грн. Это:

Днепр.

Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам, в среднем 55 000 грн. Меньше всего – уборщицам, 8 500 грн;

Львов.

Больше всего – военнослужащим, 72 500 грн. Меньше всего – операторам АЗС, организаторам уборщицам, посудомойщицам, педагогам-организаторам. Всем им предлагают в среднем 10 000 грн.

Ужгород.

Больше всего – ремонтникам и технологам, по 35 000 грн в среднем. Меньше всего – кредитным экспертам, 10 800 грн.

Немного меньшая – всего на 500 грн – средняя предлагаемая зарплата в Одессе. Здесь она составляет 17 000 грн:

больше всего – военнослужащим, 72 500 грн;

меньше всего – психологам, в среднем 8 500 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах – в среднем 12 500 грн. Здесь:

больше всего готовы платить трактористам – в среднем 30 000 грн;

меньше всего – уборщицам, 6 800 грн.

В Кривом Роге предлагают всего на 1 000 грн больше – в среднем 13 500 грн. По данным кадровиков:

больше всего – военнослужащим, в среднем 72 500 грн;

меньше всего уборщицам – 7000 грн, а также официантам – 7 300 грн.

Большинство украинцев недовольны зарплатой

В то же время, по данным кадровиков, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63 % работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

Осуществить же это планируется уже в 2023 году. Впрочем, сроки могут быть и скорректированы – в зависимости от роста инфляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же зарплаты украинских IT-специалистов в десятки раз превышают зарплаты чиновников центральной власти и местного уровня. Например, на должности Director of Engineereing платят 7 300 долларов (более 267 тыс. грн), что в 10,4 раза выше зарплаты президента Украины (700 долларов , 25,6 тыс. грн).

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