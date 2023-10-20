Самолеты вернутся в "Борисполь": аэропорт готовится к возобновлению работы

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) готов запустить пассажирские рейсы всего через месяц после окончания войны. Для этого аэропорт сохранил большую часть своего персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями.

Об этом рассказал Politico гендиректор "Борисполя" Алексей Дубревский. "Мы не хотим тратить год или два на размышления: "Что делать после войны?". Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее начать полеты. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – рассказал Дубревский.

Так, аэропорт оставил сотрудников в штате и продолжает им выплачивать две трети зарплаты. Рабочие смены при этом чередуются. Это связано с тем, чтобы все авиационные сертификаты работников оставались действительными.

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Обучение людей, зарплаты и коммунальные платежи обходятся аэропорту в 3,2 млн евро (123,7 млн грн) в месяц. Кроме того, "Борисполю" пришлось потратить 1,8 млн евро (69,6 млн грн) на восстановление поврежденной инфраструктуры.

"Это недешево... Мы проедаем то, что заработали в 2021 году", – сказал Дубревский. Поэтому аэропорт уже обратился к чиновниками и банковским учреждениям ЕС за финансовой поддержкой. Кроме того, после вступления Украины в Евросоюз "Борисполь" нужно будет модернизировать, и это обойдется еще в 420 млн евро (около 16,2 млрд грн).

По данным ООН, около трех четвертей из примерно 8 млн украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания войны. "У нас появилась новая рыночная ниша, которой раньше не было: посещение друзей и родственников", – сказал Дубревский.

Он также напомнил, что крупнейшие лоукостеры уже заявили о готовности возобновить полеты в Украине в кратчайшие сроки после окончания войны. Соответственно, к этому должны быть готовы и аэропорты страны.

Директор "Борисполя" также отметил, что ожидается увеличение количества грузовых рейсов, что будет связано с послевоенным восстановлением Украины. Он также прогнозирует реализацию отложенного туристического спроса. "Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть своими глазами наших героев, пожать им руки и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", – сказал он.

Но картина не одинакова по всей Украине. По словам Дубревского, только три из 13 аэропортов страны находятся в хорошем состоянии: Киев, Львов и Одесса. Наиболее пострадавшими стали воздушные гавани Херсона, Мариуполя и Днепра. На их восстановление потребуется не менее 5-7 лет.

"Борисполь" – крупнейший аэропорт Украины, который в 2021 году обслужил 9 млн пассажиров. До пандемии коронавируса пассажиропоток был еще выше – около 12 млн пассажиров в год. Аэропорт, как и все другие воздушные гавани в стране, был закрыт 24 февраля 2022 года. В начале полномасштабной войны "Борисполь" был дважды поражен российскими атаками.

При этом, как заявлял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в ближайшее время ни один аэропорт Украины не будет открыты. Единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

Игнат объяснял, что в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". ""Не аэропорты, а аэродромы – точка. И все они в подчинении военных", – отмечал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине заговорили о возможном начале работы некоторых аэропортов. Мы разбирались, насколько это реально.

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