Рынок труда в Украине кардинально изменился: кого активно ищут

В Украине в этом году 67% предприятий возобновили найм персонала. Чаще всего ищут людей на ключевые производственные и сервисные должности, которые являются критически важными для непрерывной работы бизнеса.

Видео дня

Об этом во время форума "Рынок труда: восстановление и конкурентоспособность Украины" сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, представляя результаты исследования, передает Укринформ. Рынок труда постепенно переходит к фазе стабилизации.

Несмотря на сокращение персонала в первой половине года, до конца 2025-го работодатели прогнозируют выход на незначительный рост численности занятых, что свидетельствует об осторожно позитивных ожиданиях бизнеса.

"В 2025 году предприятия планировали нанять около 112 тысяч работников, а на 2026 год – уже 117 тысяч. В то же время 67% опрошенных работодателей, которые ранее откладывали найм, в этом году фактически возобновили привлечение персонала", - отметила Жовтяк.

Она подчеркнула, что даже с учетом корректировок на неполный охват опросом краткосрочная потребность бизнеса в кадрах составляет от полумиллиона до миллиона работников, что отражает реалистичный запрос предприятий на ближайшую перспективу.

Активнее всего найм персонала планируют в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Среди отраслей лидирующие позиции занимает перерабатывающая промышленность, что соответствует курсу Украины на переход от сырьевой модели к производству продукции с добавленной стоимостью.

К наиболее востребованным профессиям работодатели относят водителей, сварщиков, машинистов, слесарей, учителей и швей. В то же время 70% всех вакансий в Украине приходятся лишь на 105 профессий из более двух тысяч задекларированных, отметила Жовтяк.

По данным исследования, более половины предприятий планируют повышать заработную плату на 10-20% в следующем году. В то же время кадровый дефицит остается системной проблемой, прежде всего в сегменте квалифицированных рабочих кадров и специалистов с практическими навыками.

Отдельно отмечается рост роли обучения, переквалификации и подтверждения профессиональных компетентностей, в частности через краткосрочные практикоориентированные программы и сотрудничество с учебными заведениями. Уровень доверия работодателей к Государственной службе занятости остается высоким – средняя оценка сотрудничества составляет 4,76 из 5.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!