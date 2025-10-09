Ряд поездов движется с задержками и по измененным маршрутам: РФ атаковала железную дорогу на севере

Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру на севере Украины, из-за чего ряд поездов движется с задержками или по измененным маршрутам. Самые большие из них достигают до 3 часов 45 минут – в частности, у поездов №97/98 Киев – Ковель и №749/750 Киев – Вена.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Отмечается, что несмотря на очередную попытку врага парализовать сообщение, движение поездов не прекращается – пассажиры, следующие в направлении Сумщины, доставляются в пункты назначения измененными маршрутами.

После атаки железнодорожники оперативно организовали альтернативные маршруты для поездов, следующих в северном направлении. Это позволило избежать полной остановки сообщения с Сумской областью. В частности, изменения коснулись поездов регионального сообщения:

№895 Конотоп – Фастов;

№888/887 Славутич – Киев-Волынский;

№892 Фастов – Славутич.

Пригородные поезда пока курсируют только до станции Носовка, откуда также осуществляется отправление в обратном направлении. Чтобы не допустить перерывов в движении межобластных поездов, "Укрзализныця" перенаправила ряд рейсов через объездные участки. Поезда дальнего следования, среди которых:

№787 Терещенская – Киев;

№786 Киев – Терещенская;

№113 Харьков – Львов;

№779 Сумы – Киев;

№116 Киев – Сумы;

№774 Жмеринка – Терещенская, продолжают движение, хотя и с временными задержками.

Временные задержки поездов

Из-за повреждения инфраструктуры и перенастройки движения ряд поездов прибывает с опозданием. По состоянию на сейчас задерживаются:

№97/98 Киев – Ковель – на 3 часа 45 мин;

– на №749/750 Киев – Вена – на 2 ч 55 мин;

– на №773/774 Жмеринка – Терещенская – на 2 ч 30 мин;

– на №113/114 Харьков – Львов – на 2 ч 01 мин;

– на №45/46 Харьков – Ужгород – на 1 ч 52 мин;

– на №785/786 Киев – Терещенская – на 1 ч 00 мин;

– на №787/788 Терещенская – Киев – на 1 ч 00 мин;

– на №115/116 Киев – Сумы – на 1 час 00 мин.

Железнодорожники отмечают, что делают все возможное для оперативного восстановления графика движения и безопасности пассажиров. Бригады "Укрзалізниці" уже работают над восстановлением поврежденных участков и контактной сети. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями.

