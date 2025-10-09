Ряд поездов движется с задержками и по измененным маршрутам: РФ атаковала железную дорогу на севере
Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру на севере Украины, из-за чего ряд поездов движется с задержками или по измененным маршрутам. Самые большие из них достигают до 3 часов 45 минут – в частности, у поездов №97/98 Киев – Ковель и №749/750 Киев – Вена.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Отмечается, что несмотря на очередную попытку врага парализовать сообщение, движение поездов не прекращается – пассажиры, следующие в направлении Сумщины, доставляются в пункты назначения измененными маршрутами.
После атаки железнодорожники оперативно организовали альтернативные маршруты для поездов, следующих в северном направлении. Это позволило избежать полной остановки сообщения с Сумской областью. В частности, изменения коснулись поездов регионального сообщения:
- №895 Конотоп – Фастов;
- №888/887 Славутич – Киев-Волынский;
- №892 Фастов – Славутич.
Пригородные поезда пока курсируют только до станции Носовка, откуда также осуществляется отправление в обратном направлении. Чтобы не допустить перерывов в движении межобластных поездов, "Укрзализныця" перенаправила ряд рейсов через объездные участки. Поезда дальнего следования, среди которых:
- №787 Терещенская – Киев;
- №786 Киев – Терещенская;
- №113 Харьков – Львов;
- №779 Сумы – Киев;
- №116 Киев – Сумы;
- №774 Жмеринка – Терещенская, продолжают движение, хотя и с временными задержками.
Временные задержки поездов
Из-за повреждения инфраструктуры и перенастройки движения ряд поездов прибывает с опозданием. По состоянию на сейчас задерживаются:
- №97/98 Киев – Ковель – на 3 часа 45 мин;
- №749/750 Киев – Вена – на 2 ч 55 мин;
- №773/774 Жмеринка – Терещенская – на 2 ч 30 мин;
- №113/114 Харьков – Львов – на 2 ч 01 мин;
- №45/46 Харьков – Ужгород – на 1 ч 52 мин;
- №785/786 Киев – Терещенская – на 1 ч 00 мин;
- №787/788 Терещенская – Киев – на 1 ч 00 мин;
- №115/116 Киев – Сумы – на 1 час 00 мин.
Железнодорожники отмечают, что делают все возможное для оперативного восстановления графика движения и безопасности пассажиров. Бригады "Укрзалізниці" уже работают над восстановлением поврежденных участков и контактной сети. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями.
