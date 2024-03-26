Россия приказала своим компаниям сократить добычу нефти – Reuters

Правительство страны-агрессора России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале 2024 года. Отмечается, что таким образом РФ хочет обеспечить достижение целевого показателя добычи в 9 миллионов баррелей в день до конца июня в соответствии со своими обязательствами перед ОПЕК+ (Организацией стран – экспортеров нефти).

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. По их данным, правительство РФ поставило конкретные цели для каждой российской компании, объясняя это намерением выполнить свое обещание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти для поддержки международных цен на нее.

Добыча нефти в России в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% по сравнению с мартом.

"Сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива из-за перебоев в работе и атак украинских беспилотников", – говорится в статье.

Если сокращение будет реализовано по плану, то к июню этого года Россия будет добывать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки. Россия планирует постепенно ослабить сокращение экспорта и сосредоточиться только на сокращении производства, отмечает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ, вероятно, привели к нарушению работы не менее 10% мощностей по российской переработке нефти. Из-за санкций на ремонт оборудования потребуется немало времени, и хотя Москва пообещала "прикрыть" НПЗ "Панцирями", вряд ли она сможет защитить все уязвимые объекты.

Также мы писали о том, что после того, как атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, страна-агрессор пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, потому что сырье будет просто негде хранить.

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