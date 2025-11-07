В некоторых регионах России резко ухудшилось качество курятины. Из-за ограничений Россельхознадзора инкубационные яйца чешской селекции исчезли в России, турецкие аналоги примерно вдвое хуже, а полноценно "импортозаместить" эту продукцию производители не в состоянии.

Как сообщают росСМИ, ситуация достигла того предела, когда разведение бройлеров в России стало экономически невыгодным. В результате некоторые птицеводы уже отказались от производства мясных пород кур.

Кризис птицеводства не за горами

Речь идет о яйцах высокопродуктивной породы Cobb 500, которая широко применяется в Европе и США. Выведенные из них цыплята отличаются высокой выживаемостью и быстрым набором массы при низком расходе кормов – их вес доходит до 4 кг, тогда как обычные куры весят 2-2,3 кг.

Это может привести к тому, что себестоимость куриного мяса увеличится на 130% – с 350 до 800 рублей за кг. Таким образом, такая продукция станет фактически неконкурентоспособной.

Из-за этого некоторые производители уже полностью остановили выращивание бройлеров. Будет ли восстановлено производство в 2026 году – большой вопрос.

Куда пропали качественные яйца

В 2025 году Россельхознадзор дважды (в мае и августе) вводил ограничения на ввоз продукции предприятий Чехии. Проблемы с поставками из ЕС не связаны с санкциями, но из-за напряженных отношений европейские производители часто отказываются сотрудничать с Россельхознадзором при возникновении претензий, что автоматически блокирует экспорт.

В Турции таких политических барьеров нет, но местная селекционная школа существенно уступает европейской. Несмотря на это, на российском рынке остались в основном турецкие поставщики, качество которых, остается непостоянным.

Стоит отметить, что пока что с такими проблемами сталкиваются частные фермеры. Поскольку, крупные птицеводческие компании производят инкубационные яйца самостоятельно, используя иностранные племенные линии, но из-за низких объемов частникам они свои излишки не продают.

Как уже сообщал OBOZ.UA, доходы российского бюджета от экспорта нефти уже упали на 20%, а благодаря последним санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла" в будущем они могут снизиться еще на 30%. Это свидетельствует о том, что РФ не смогла защитить свою экономику от западного давления.

