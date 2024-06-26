Российский миллиардер обошел санкции и ввез элитный самолет из Евросоюза: как провернул схему

Находящийся под санкциями США и Великобритании российский миллиардер Зарах Илиев ввез в Россию элитный бизнес-джет Airbus A320neo стоимостью $110 млн, используя сложные схемы регистрации и изменения прописки. Самолет является первым в России бизнес-джетом ACJ из семейства NEO, способным преодолевать 11,1 тысяч километров с 25 пассажирами на борту.

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Об этом сообщают РосСМИ. Зарах Илиев владеет состоянием в $3 млрд, согласно данным Forbes. Его компания, "Киевская площадь", известна своими значительными доходами от аренды недвижимости, которые в 2023 году составили $1,76 млрд.

Новый бизнес-джет был куплен Илиевым взамен старым Airbus A318CJ. Самолет, серийный номер которого 8774 был выпущен заводом Airbus Corporate Jets в конце 2019 года. В январе 2020 года он был перевезен в Базель для покраски и оснащения VIP-интерьером, что заняло целый год.

Для обхода санкций самолет был куплен через зарегистрированную в Сан-Марино компанию с адресом на Мальте и получил номер T7-HHH. Летом 2022 года он сменил прописку на азербайджанскую, получив новый номер 4K-5555. Затем он был зарегистрирован в Таджикистане под номером EY-565, и, наконец, 14 июня 2023 года самолет сменил регистрацию на русский с номером RA-73889.

Airbus A320neo является первым бизнес-джетом ACJ из семейства NEO в России и улучшенной версией самолетов семейства Airbus A320. Этот лайнер способен преодолевать расстояние в 11,1 тысяч километров с 25 пассажирами на борту и может находиться в воздухе до 13 часов. В мире существует всего десять бизнес-джетов, что делает его уникальным и престижным приобретением.

Попытки других российских миллиардеров, таких, как Арас Агаларов и Дмитрий Рыболовлев, приобрести самолеты столкнулись с отказами. Однако Илиев, вероятно, решил не ждать и воспользовался серыми схемами для ввоза самолета в страну.

Этот случай подчеркивает сложность международных санкций и их обход. Использование сложных схем регистрации и изменения прописки для самолетов, несмотря на запреты, показывает стремление состоятельных лиц обходить ограничения и продлевать роскошный образ жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций в отношении "российского SWIFT", которые ввел Европейский Союз (ЕС), цены на технику и электронику в России могут вырасти на 15-20%. Подорожание ожидается к концу лета.

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