РФ устроила комплексную атаку на железную дорогу: из-за обесточивания задерживаются поезда

В ночь на среду, 17 сентября, стало известно, что страна-агрессор РФ снова атаковала украинскую железную дорогу. Из-за этого произошло обесточивание, задерживаются поезда.

Об этом информируют на сайте "УЗ-Везем". О российской атаке сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский в Facebook.

"Очередная ночь – очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за обесточивания будем иметь задержки поездов Днепровского направления (в частности, 86/72 Львов-Запорожье – Павлоград; 85/71 Запорожье, Павлоград – Львов, 75 Киев-Кривой Рог, № 80 Львов – Днепр, могут добавиться и другие... Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно – ДОВЕЗТИ КАЖДОГО!" – написал он.

По состоянию на 02:22 задержка некоторых поездов достигала трех часов.

Как писал OBOZ.UA, вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер. В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции: прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. Он отметил: враг "бьет так, чтобы узел был разрушен".

