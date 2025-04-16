РФ планирует закупить самолеты Boeing за средства из замороженных активов: что известно о запросах Кремля в США

Россия обратилась в США с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing за счет собственных замороженных активов. Такое разрешение Кремль надеется получить после прекращения огня в Украине, а точнее, после установления "мирного соглашения".

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Об этом пишет Bloomberg. Как сообщают источники, осведомленные с ситуацией, Россия неофициально попросила Вашингтон разрешить возобновить закупку самолетов Boeing Co, как только в Украине будет объявлено перемирие.

Источник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности вопроса, пояснил: Кремль хочет использовать часть замороженных государственных резервов – миллиарды долларов, хранящихся за границей. По состоянию на сегодняшний день США заморозили около 5 млрд долларов активов РФ. Общая сумма заблокированных резервов центрального банка России в странах Запада составляет $280 млрд, более двух третей из которых – в Европейском Союзе.

Однако представители администрации Байдена твердо дают понять: любое обсуждение экономических послаблений возможно только после достижения перемирия. "США не будут рассматривать никаких экономических шагов, пока не будет прекращен огонь", – заявил спикер Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Российская гражданская авиация, и особенно флагманский "Аэрофлот", с момента полномасштабного вторжения в Украину понесла серьезные потери. После введения санкций авиакомпаниям РФ запретили закупать самолеты Boeing и Airbus, а также получать запчасти и обслуживание. Российские самолеты были отстранены от воздушного пространства США и ЕС.

Многие авиакомпании были вынуждены "каннибализовать" самолеты - разбирать одни суда на запчасти для обслуживания других. Это не только поставило под угрозу техническое состояние флота, но и безопасность пассажирских перевозок. Вдобавок, после 2022 года Россия захватила около 400 иностранных самолетов, находившихся в лизинге.

Чтобы частично компенсировать дефицит, Фонд национального благосостояния РФ выделил около 300 миллиардов рублей (3,7 млрд долларов) на выкуп самолетов у международных лизинговых компаний. Однако без доступа к новым западным машинам полноценное восстановление воздушного флота невозможно.

По оценкам начала прошлого года, российские авиакомпании владели 165 самолетами Boeing и Airbus – это около 40% всего авиапарка РФ. До вторжения Boeing обладал крупным инженерным центром в России и закупал российский титан, свидетельствующий о тесных прежних связях.

Россия уже публично обращалась в США с просьбой снять санкции с "Аэрофлота" и восстановить прямое авиасообщение между странами. Однако в Вашингтоне эти обращения официально не отвечают.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что мирное соглашение должно включать упразднение санкций. Но официально Москва не выдвигает таких требований на первый план в переговорах, очевидно, не желая публично признавать критическую зависимость от Запада в авиационной отрасли. Переговоры о прекращении огня в тупике. Путин требует прекращения поставок западного оружия Украине, а также требует снятия ограничений с одного из крупнейших государственных банков как условие даже для ограниченного перемирия в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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