Revolut не получил лицензию на работу в Украине: в НБУ объяснили последствия

Несмотря на решение выйти на украинский рынок финансовых услуг, британский необанк Revolut до сих пор не получил лицензии на ведение банковской деятельности в Национальном банке Украины (НБУ). Соответствующих заявок регулятору от компании не поступало, а это значит, что клиентам не обеспечат защиту пользователей и не будут гарантировать вклады.

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Об этом сообщили в Нацбанке и напомнили, что Revolut Bank UAB является иностранным банком с регистрацией в Литве, а предоставленная ему лицензия позволяет работать в странах Европейского Союза, но не Украины. Для этого финансовая компания должна создать филиал в Украине или получить банковскую лицензию, получив соответствующее разрешение у НБУ.

Рассматривая заявку на открытие филиала или получение лицензии, Нацбанк комплексно оценивает деловую репутацию учредителя, его финансовое состояние и предложенную бизнес-модель. Перед началом деятельности иностранной компании на банковском рынке Украины НБУ может консультироваться с органами банковского надзора страны происхождения этой компании.

"На сегодняшний день Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности. Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным подчеркнуть, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований", – заявили в Нацбанке.

Поскольку Revolut действует вне украинского законодательства, его украинские клиенты не подпадают под действие защиты прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов. Учитывая все это, в НБУ предупредили о готовности действовать "в пределах определенного законодательством пруденциального мандата" и принимать "все необходимые меры, направленные на обеспечение стабильности банковской системы Украины, реагирование на нарушение законодательства для защиты интересов вкладчиков и клиентов банков".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в феврале стало известно о планах британского необанка Revolut получить банковскую лицензию в Украине, чтобы запустить счета в гривнах, кредиты и эквайринг для бизнеса. Теперь сервис действует как финансовое приложение и не имеет права предоставлять банковские услуги.

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