Рельсы в воде, а движение обеспечивают резервные тепловозы: ряд поездов задерживается из-за непогоды в Одесской области

Несмотря на наводнение и сложные погодные условия в Одессе, все пассажирские поезда продолжают отправляться и прибывать в город. Движение обеспечивается резервными тепловозами с ограничением скорости, однако наблюдаются задержки отдельных рейсов, наибольшие – до 1 ч. 39 мин.

Об этом сообщает"Укрзализныця". Сильная непогода снова внесла свои коррективы в работу железнодорожного транспорта Украины.

Из-за обильных осадков и подтопления на отдельных участках пути, пассажиры уже стали свидетелями необычной картины – рельсы местами оказались в воде. Несмотря на сложные погодные условия, железнодорожники оперативно принимают все необходимые меры, чтобы движение оставалось безопасным и стабильным.

Чтобы гарантировать безопасность пассажиров, на проблемных участках применяются резервные тепловозы. Скорость движения ограничена, что позволяет минимизировать риски и сохранить стабильность транспортного сообщения. Часть рейсов приходится направлять по измененным маршрутам. Это означает, что путешествие может занимать больше времени, но главное – все пассажиры прибывают в нужные города.

Кроме того, железнодорожники активно сотрудничают с местными службами, помогая в ликвидации последствий стихии. Это не только ускоряет восстановление движения, но и способствует возвращению нормального ритма жизни в пострадавших регионах. На сегодня задержки фиксируются у таких рейсов:

№97/98 Киев-Пас. – Ковель-Пас. (+1:22);

(+1:22); №51/52 Киев-Пас. – Пшемысль Главный (+1:08);

(+1:08); №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+1:08);

(+1:08); №715/716 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+1:03);

(+1:03); №7/8 Киев-Пас. – Черновцы (+0:54);

(+0:54); №139/140 Киев-Пас. – Каменец-Подольский (+1:39);

(+1:39); №21/22 Харьков-Пас. – Львов (+0:51);

(+0:51); №103/104 Краматорск – Львов (+0:51);

(+0:51); №21/22 Львов – Харьков-Пас. (+0:37);

(+0:37); №103/104 Львов – Краматорск (+0:37).

Пассажирам рекомендуют планировать пересадку с учетом возможных изменений. Несмотря на непогоду все пассажирские поезда продолжают отправляться и прибывать в Одессу.

