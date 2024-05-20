Расследование дела по коррупционной схеме с экс-мэром Одессы завершено: вручены подозрения

В Украине завершили расследование дела о завладении аэропортом "Одесса". Подозреваемым в нем является, в частности, бывший мэр Одессы Алексей Костусев.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: ранее по делу также подозревался бывший заместитель Костусева Анатолий Орловский. Но:

он пошел на соглашение и сотрудничал со следствием;

ему дали условный срок.

Кроме того, подозреваемым проходит директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексей Кочанов.

"НАБУ и САП завершили расследование факта завладения коммунальным аэропортом "Одесса" и доходами от его деятельности. ... Вручили новое подозрение (организаторам по версии следствия. – Ред.) в предоставлении неправомерной выгоды Костусеву", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: самому Костусеву тоже вручили подозрение – но уже за получение этой взятки "в виде двухэтажного пентхауса в центре Одессы площадью 700 квадратных метров и стоимостью около 16 млн грн". Предоставили же его, отмечается, "как раз за реализацию схемы".

Детали дела

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Примечательно, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2 488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

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