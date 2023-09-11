Украинцам пересчитают зарплаты: названы новые размеры минимальной и средней зарплаты, перерасчет произойдет в два этапа

В Украине в 2024-м минимальную зарплату повысят в два этапа. В результате ее размер увеличится с 6700 до 8000 грн. Средняя зарплата при этом составит 21 852 грн.

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Об этом говорится в расчетах Министерства финансов, которые разосланы органам местной власти. Номинальная зарплата будет расти значительными темпами, предполагает в Минфине. В результате средняя зарплата (номинальная) составит:

в 2024-м - 21 852 грн;

в 2025-м - 25 645 грн;

2026-м - 29 625 грн.

Минимальную зарплату в следующем году повысят в два этапа. Более значительное повышение ожидается в июле. До 2026-го минималку планируют повысить до 8956 грн.

с января 2024-го - 7100 грн:

с июля 2024-гор - 8000 грн;

с января 2025-го - 8370 грн;

с января 2026-го - 8956 грн.

К слову, в Украине минимальную пенсию в 2024 году увеличат с 2093 грн до 2361 грн. Максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс., до 23 610 грн. Традиционно между Минсоцем и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров", пытался ограничить повышение.

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