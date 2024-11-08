Рабочие места и рост экономики: американский аналитик доказал, что помощь Украине это действительно инвестиции в США

Военная помощь Украине – это инвестиция в американское производство. Инвестиция в рабочие места, равная всей сумме помощи. Таким образом, эта военная помощь обеспечивает рост экономики США.

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Поскольку на самом деле эти деньги уходят в оборонно-промышленную базу США, отмечает военный аналитик Колби Бадвар. По его подсчетам, из денег, которые были в США направлены на военную помощь Украине, американский ВПК получил 51,2 миллиарда долларов.

"Когда все средства будут выделены, они составят более 60 миллиардов долларов", – отмечает аналитик.

На его карте отмечено, куда именно попали эти деньги. Так, штат Арканзас получил 4,25 миллиарда долларов, Алабама – 3,31 миллиарда, Пенсильвания – 2,83 миллиарда, Аризона – 2,72 миллиарда, Техас – 2,04 миллиарда, Западная Вирджиния – $1,98 млрд, Калифорния – $1 ,96 млрд, Флорида – $1,59 млрд.

Это, конечно, не все штаты страны. Как говорит Колби Бадвар, на карту попали не все контракты и инвестиции, "отображаются только главные подрядчики и ключевые субподрядчики". А вся цепочка поставок оборонной промышленности охватывает все 50 штатов.

"Многие штаты недостаточно представлены из-за характера систем вооружений, которые предоставляются Украине. Например, нет самолетов, поэтому очень мало денег для Южной Каролины и Вашингтона. Но если какой-то штат не выделен, это не означает, что в него не поступают средства от помощи Украины", – пишет военный аналитик.

Ранее стало известно о том, что более 40 лидеров стран ЕС призвали Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину. Они отметили, что после победы политика на президентских выборах в США он "должен воздерживаться от нарушения мирового порядка".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

В четверг, 7 ноября, Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

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