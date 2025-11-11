Пункт пропуска на границе с Румынией не работает: какой и что случилось

Из-за отсутствия электроснабжения после российской атаки пункт пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией временно не осуществляет оформление людей и транспорта. Путешественникам рекомендуют пользоваться пунктами "Красноильск" и "Порубное", пока работа не будет полностью восстановлена.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. После новой волны массированных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины, отдельные объекты пограничной инфраструктуры столкнулись с проблемами электроснабжения.

Одним из таких стал международный автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы", расположенный на границе с Румынией. По официальной информации, в пункте пропуска полностью отсутствует промышленное электропитание. Отмечается, что это привело к остановке работы систем проверки документов, технических средств контроля, камер наблюдения и серверного оборудования.

В результате оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях временно не осуществляется. Удар по энергетической системе в регионе вызвал аварийное отключение, которое сейчас делает невозможным полноценную работу пункта пропуска. Пограничная служба вместе с энергетиками и местными службами уже работают над восстановлением питания, но точных сроков пока не называют.

Несмотря на наличие отдельных резервных источников питания, они не способны обеспечить непрерывное функционирование систем контроля, что является критически важным для безопасности границы. Государственная пограничная служба рекомендует гражданам временно выбирать альтернативные пункты пропуска:

"Красноильск";

"Порубное".

Отмечается, что эти пункты работают в штатном режиме и способны обеспечить пересечение границы без значительных задержек. Водителям советуют заранее проверять оперативные сообщения ГПСУ и планировать маршрут с учетом изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, собирающиеся въезжать в Польшу через пропускные пункты "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", могут столкнуться с проблемами при пересечении границы. На этих пунктах внедряют цифровую систему въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES), что может привести к замедлению пропуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!