Производители сэкономили на расторжении маркетинговых договоров, но цены на лекарства не снизились, – Дмитриева

Недавняя отмена маркетинговых соглашений между аптечными сетями и производителями лекарств, которая подавалась как шаг к удешевлению медикаментов, на практике не привела к снижению цен. Напротив – в ряде случаев стоимость препаратов выросла, в то время как производители фактически сократили собственные затраты.

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Об этом заявила народный депутат Оксана Дмитриева.

"Производители сэкономили на маркетинговых расходах – но пошли ли эти средства на снижение цен для пациента? Или это просто дополнительная прибыль для производителя? Пока нет ответа", – отмечает Дмитриева.

По ее словам, именно из-за таких решений пациенты не видят ожидаемого эффекта от объявленных правительством инициатив. Вместо системного анализа структуры ценообразования, как требует решения СНБО №69/2025, вводятся частичные меры без четкого понимания последствий.

"Сначала должен быть проведен общий с АМКУ анализ, а уже потом законодательные изменения. А мы видим, что анализ еще не сделан, но новые регулирования уже внедряются", – подчеркнула она.

Депутат также подчеркивает, что механизм формирования цен на лекарства многоуровневый, и к обсуждению должны быть привлечены все три ключевых звена: производители, дистрибьюторы и аптечные сети. Иначе возникает риск перекоса: ответственность переводится только на одну из сторон, что в условиях войны может иметь критические последствия.

Кроме того, Дмитриева поставила под сомнение эффективность инициативы по списку Топ-100 самых популярных украинских лекарств, в рамках которой производители заявили о снижении цен на часть препаратов. По ее словам, список составлялся не по медицинской целесообразности, а по популярности, не отвечающей потребностям пациентов.

"Мы должны снижать цены на то лекарство, которое жизненно необходимо – как хлеб, молоко или овощи в потребительской корзине. А не на условные чипсы и газировку фармрынка", – объясняет Дмитриева.

По ее словам, в Верховную Раду представлен законопроект, который должен внедрить механизмы реферирования и декларирования цен, а также заложить основу для выпуска более доступных украинских препаратов. Однако эффективность всех дальнейших шагов зависит от системности, прозрачности и анализа, иначе "пациент снова останется в стороне".