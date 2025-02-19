Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС снизили стоимость бензина А-95. Так, 19 февраля они продают его в среднем по 56,89 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, на уровне 56,87-56,9 грн/л стоимость топлива удерживается еще с 6 февраля – после того, как выросла на 6 коп. А потому нынешняя ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс не претерпят значительных изменений. Ведь из-за того, что бензин в Украину доставляют главным образом железной дорогой, штормы на Черном море не повлияли на его поставки, говорится в материале delo.ua.

"Дефицит не задел бензин, поскольку ... объемы снабжения морем относительно невелики. На этой неделе цены на бензин на АЗС останутся неизменными", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские АЗС не прекратят работу 1 марта – ведь критическая инфраструктура не может остаться без топлива. Более того, связанные с документами формальности можно решить путем отсрочки вступления их в силу. Все же заявления о грядущем топливном коллапсе не соответствуют действительности.

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