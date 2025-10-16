Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами украинские АЗС

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 16 октября они продают его в среднем по 58,75 грн/л, что на 1 коп. віше, чем было днем ранее. В целом же, с начала недели это топливо подешевело на 3 коп. – 13 октября оно стоило средние 58,78 грн/л. Что в целом соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

По ним, до конца текущей недели (19 октября) резких изменений стоимости бензина на заправках не произойдет. "Цены на АЗС будут оставаться неизменными. Снижать цену никто не хочет", – рассказали в delo.ua.

При этом, подчеркивается, в целом АЗС перестали конкурировать за клиента. Дело в том, что:

Обычно осенью на заправках снижают цены и запускают акции.

Однако ныне "все держат цены".

Причиной же этого, по словам аналитиков, является неопределенное финансовое состояние сетей АЗС. Которые, констатируется, ныне "стремятся расширить маржинальность, чтобы удержать бизнес на плаву и найти ресурс для развития".

Цены на бензин на АЗС сегодня

В целом, 16 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!