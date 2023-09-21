ПриватБанк внес изменения в "Приват 24": что разрешил украинцам
Государственный ПриватБанк запустил онлайн-мониторинг залогового имущества – это должно упростить получение ссуд клиентами банка. Провести мониторинг можно в системе "Приват24".
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг:
- в любом месте нахождения имущества;
- в удобное для них время.
"ПриватБанк упростил жизнь заемщикам: в "Приват24" работает онлайн мониторинг залогового имущества Клиентам, купившим автомобиль в кредит или лизинг, отныне не нужно тратить лишнее время на проверку залога. Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время", – говорится в сообщении.
Как провести онлайн-мониторинг
Чтобы успешно провести онлайн-мониторинг залогового авто, следует осуществить несколько шагов. В частности, сделать 10 фото в режиме онлайн. Для этого обязательно нужно, чтобы:
- автомобиль был хорошо освещен;
- находился в кадре полностью;
- номер был четко виден;
- была включена геолокация на телефоне.
Также нужно предоставить регистрационные документы на автомобиль. А кроме того:
- заполнить анкету в приложении;
- подписать электронной подписью SmartID.
Украинцы жалуются на доллары от ПриватБанка
В то же время, клиенты ПриватБанка жалуются на качество долларов, которые им выдают в кассах финучреждения. В некоторых же случаях долларов просто не хватает.
"Уже несколько раз при заранее заказанной валюте (доллар) в отделении по факту сообщают, что валюта только старая (1996 год). Или вообще изношенная, в пятнах да еще и номиналом по 20 долларов", – пожаловался один из клиентов.
В самом банке же объяснили, что по правилам НБУ, обязаны принимать все купюры, кроме тех, которые значительно изношены. Поэтому в результате и клиентам дают ту валюту, которую получили от клиентов.
"В отделении выдаются купюры, предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – отметили в "Привате".
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, ПриватБанк блокирует и ограничивает счета физических, юридических лиц и "ФОПов", которые работают на временно оккупированной территории. Чтобы снять ограничения, необходимо сменить место налоговой регистрации.
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