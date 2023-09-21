ПриватБанк внес изменения в "Приват 24": что разрешил украинцам

Государственный ПриватБанк запустил онлайн-мониторинг залогового имущества – это должно упростить получение ссуд клиентами банка. Провести мониторинг можно в системе "Приват24".

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг:

в любом месте нахождения имущества;

в удобное для них время.

"ПриватБанк упростил жизнь заемщикам: в "Приват24" работает онлайн мониторинг залогового имущества Клиентам, купившим автомобиль в кредит или лизинг, отныне не нужно тратить лишнее время на проверку залога. Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время", – говорится в сообщении.

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Как провести онлайн-мониторинг

Чтобы успешно провести онлайн-мониторинг залогового авто, следует осуществить несколько шагов. В частности, сделать 10 фото в режиме онлайн. Для этого обязательно нужно, чтобы:

автомобиль был хорошо освещен;

находился в кадре полностью;

номер был четко виден;

была включена геолокация на телефоне.

Также нужно предоставить регистрационные документы на автомобиль. А кроме того:

заполнить анкету в приложении;

подписать электронной подписью SmartID.

Украинцы жалуются на доллары от ПриватБанка

В то же время, клиенты ПриватБанка жалуются на качество долларов, которые им выдают в кассах финучреждения. В некоторых же случаях долларов просто не хватает.

"Уже несколько раз при заранее заказанной валюте (доллар) в отделении по факту сообщают, что валюта только старая (1996 год). Или вообще изношенная, в пятнах да еще и номиналом по 20 долларов", – пожаловался один из клиентов.

В самом банке же объяснили, что по правилам НБУ, обязаны принимать все купюры, кроме тех, которые значительно изношены. Поэтому в результате и клиентам дают ту валюту, которую получили от клиентов.

"В отделении выдаются купюры, предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – отметили в "Привате".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, ПриватБанк блокирует и ограничивает счета физических, юридических лиц и "ФОПов", которые работают на временно оккупированной территории. Чтобы снять ограничения, необходимо сменить место налоговой регистрации.

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