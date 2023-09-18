Украинцы жалуются на доллары от ПриватБанка: у некоторых не получается снять депозиты 

Клиенты ПриватБанка жалуются на качество долларов, которые им выдают в кассах финучреждения. В некоторых же случаях долларов просто не хватает.

"Месяц хожу в отделение вроде бы на работу, отсижу очередь по 30-50 минут и все тоже самое. Когда нормальные купюры есть в наличии, то кассирша откровенно лжет, говорит, что есть только 300-400 и больше нет. Заказываешь $2000, а в лучшем случае дадут $300-400. Уходишь от кассы, и следующим говорит что только $300, хотя мне 20 секунд назад говорил что больше нет. И это еще в лучшем случае", – жалуется клиентка на сайте форума Минфин.

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Количество жалоб на доллары от "Привата" значительно выросло. "Уже несколько раз при заранее заказанной валюте (доллар) в отделении по факту сообщают, что валюта только старая (1996 год), или вообще изношенная, в пятнах да еще и номиналом по 20 долларов", – пожаловался клиент.

В банке объяснили, что по правилам НБУ обязаны принимать все купюры, кроме тех, которые значительно изношены. Поэтому в результате и клиентам дают ту валюту, которую получили от клиентов.

"В отделении выдаются купюры, предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – отметили в "Привате".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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