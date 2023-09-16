В ПриватБанке рассказали, за что заблокируют счет и заморозят операции любого клиента

ПриватБанк блокирует и ограничивает счета физических, юридических лиц и "ФОПов", которые работают на временно оккупированной территории. Чтобы снять ограничения, необходимо сменить место налоговой регистрации.

С проблемой из-за места регистрации столкнулся предприниматель Евгений Васильев. Как он написал на специализированном форуме "Минфин", он бежал от войны из страны в апреле 2022-го, получил статус временной защиты в Словакии. Также решил восстановить бизнес, который работал у него в Мелитополе.

Однако "Приват" переводы заблокировал, так как по закону украинские банки не могут помогать украинцам ввести бизнес и платить налоги на временно оккупированной территории.

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"Вложили денег, реанимировали бизнес, который был в Мелитополе, начали делать продажи. Потом, что-то не понравилось и они решили заблокировать оплаты от клиентов на сумму 102 000 гривен. Попросили паспорта клиентов. Какой умный человек там сидит – я не понимаю. Где-то неделю, убивая свою репутацию, мы собрали необходимые паспорта и отправили в "Приват", – пожаловался клиент.

В банке отмечают: согласно статье 13 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", вести бизнес на территории, которая является временно оккупированной, разрешено при смене места налоговой регистрации. То есть налоги нужно платить в бюджет Украины. "В случае перерегистрации предприятия на подконтрольной территории решение об ограничении будет пересмотрено", – отмечают в банке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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