ПриватБанк передаст коллекторам кредиты украинцев: от каких долгов избавятся

ПриватБанк выставил на продажу право требование по списанным безнадежным кредитам общим объемом на сумму 1,6 млрд грн. Это треть всех кредитов, которые госбанк планирует избавиться до конца года.

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Согласно информации по описанию лота на платформе OpenMarket системы электронных торгов "СЕТАМ", лот включает права по требованию более 155 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам и начисленные по ним проценты. Из портфеля исключили кредиты, предоставленные военнослужащим и мобилизованным.

Кого допустят к торгам?

Права по требованию кредитов продадут через "СЕТАМ". Регистрация участников аукциона продлится до 20 августа – к участию допустят финансовые учреждения, отвечающие требованиям банка. В частности, у них должна быть действующая лицензия на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.

В рамках утвержденной Правительством и НБУ программы сокращения проблемной задолженности государственных банков, в июле 2024 года Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продаж права требования по указанному портфелю безнадежных кредитов. В целом до конца года планируется продажа кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 млрд грн.

Как будут торговаться коллекторы?

Лот будет продан на торгах. Они будут состоять из автоматического пошагового понижения стартовой цены, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения.

ПриватБанк массово лишается безнадежных кредитов

В прошлом месяце ПриватБанк тоже продал портфель из 79 тыс. старых потребительских кредитов с долгами почти на 500 млн. грн. Их предоставили в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения, после чего кредиты сочли безнадежными и списали за счет сформированных резервов.

Конечная стоимость лота составила 13,1 млн грн, что меньше 3% фактической стоимости кредитов. В то же время это на 24% больше минимальной цены, определенной банком.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине до конца 2024 г. ожидается снижение ставок по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса на 1-1,5%. В результате проценты составят от 13,5% до 16% годовых. Самыми дешевыми будут т.н. энергокредиты

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