'Причина только одна': эксперт объяснил, что стоит за решением Венгрии заблокировать финансирование для Украины от ЕС

Причина блокирования Венгрией финансирования для Украины заключается в несамостоятельности ее премьер-министра Виктора Орбана как политика, действующего в соответствии с основными решениями России. Это проявляется в ряде его действий.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель. Он убежден, что таким образом Венгрия и лично Орбан пытаются "выторговать у России те или иные финансовые или материальные ресурсы".

"Причина блокировки лишь одна, и эта причина неизменна за последние более двух лет масштабной войны с Россией. Орбан проявляет себя, как глубоко не самостоятельный политик, идущий в фарватере ключевых решений России", – подчеркнул Кошель.

Эксперт добавил: "это проявляется, как в провокациях, попытках изменить информационную повестку дня, актуализировать все остальные темы, или же прямо блокировать решения, которые идут на пользу Украине".

В то же время, он убежден, что такая политика Орбана идет в ущерб самой Венгрии.

"Потому что здесь начиная от потери доверия и достаточно серьезных репутационных ударов, Венгрия превратилась, фактически, в маленькое зло в Европе, которое блокирует решение. Отдельные чиновники стран ЕС даже призывают пересмотреть процесс членства Венгрии в Европейском Союзе, но понимая специфику европейской бюрократии, эти угрозы вряд ли станут действительностью", – считает Кошель.

По его мнению, в этой ситуации Украина должна четко определить свою позицию.

"Я думаю, что в подавляющем большинстве вопросов нам нужно говорить с Венгрией на жестком, прагматичном языке и не вестись на выполнение всех венгерских прихотей", – сказал доктор исторических наук.

Напомним, Венгрия ветировала разблокирование средств Европейского фонда мира (ЕФМ) на поставку оружия в Украину. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал эту ситуацию позорным стыдом.

Из-за вето Будапешта страдает не только Украина, но и страны-члены Евросоюза, которые не могут получить компенсацию за уже оказанную Киеву военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал доклад о своем так называемом мирном турне, в ходе которого встретился с главой Китая Си Цзиньпином, российским диктатором Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он был полон пророссийских нарративов. В первую очередь политик заявил, что, по его мнению, ближайший военный конфликт России против Украины "радикально обострится".

– Глава МИД Венгрии Петер Сиярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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