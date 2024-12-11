Прежних цен больше нет: в Украине изменили стоимость популярного овоща

В этом году цены на чеснок в Украине достигли 140-160 грн за килограмм из -за сокращения предложения импорта и внутреннего производства. К праздникам значительного понижения цен не ожидается, поэтому украинцам советуют закупить продукт заранее.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Это значительное удорожание объясняется как глобальными, так и внутренними причинами, влияющими на производство и поставку этого продукта. Почему цены на чеснок растут:

уменьшение посевных площадей в Китае: страна является мировым лидером по выращиванию и экспорту чеснока, однако в этом году там произошло сокращение посевных площадей, что автоматически повлияло на уменьшение объемов поставок на мировой рынок, включая Украину;

страна является мировым лидером по выращиванию и экспорту чеснока, однако в этом году там произошло сокращение посевных площадей, что автоматически повлияло на уменьшение объемов поставок на мировой рынок, включая Украину; проблемы с выращиванием в Украине: отечественный чеснок также переживает кризис, основными трудностями являются:

отечественный чеснок также переживает кризис, основными трудностями являются: ограниченность посевных площадей;

сложности ухода за этой культурой из-за специфических агротехнических требований;

высокие затраты на хранение, которые часто не оправдывают себя из-за небольших объемов продукции.

стоимость посадочного чеснока: интересно, что стоимость посадочного материала не изменилась по сравнению с прошлым годом. Это создает определенные перспективы для изготовителей, которые могут увеличить объемы выращивания. Однако из-за вышеупомянутых ограничений украинский чеснок все еще не способен покрыть спрос.

К новогодним праздникам снижение цен на чеснок не ожидается. Ограниченное предложение как импортного, так и отечественного чеснока будет поддерживать высокий уровень цен. Эксперты прогнозируют стабилизацию рынка: цена на украинский чеснок останется на уровне прошлого года, тогда как импортный чеснок может подорожать из-за повышения расходов на транспортировку.

Цены на чеснок в супермаркетах.

Украинские супермаркеты 11 декабря продают чеснок в среднем по 176,25 грн/кг. Что почти на 10 грн. превышает среднюю цену октября.

Отдельные сети выставили цены на уровне 119–160 грн/кг. В частности:

Auchan – 169,99 грн;

AТВ – 139,95 грн;

Varus – 169,90 грн;

Cильпо – 191,40 грн;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по всему миру растет стоимость кофе в зернах. С начала года цена кофе арабика уже взлетела на 80%, достигнув рекордного показателя за более чем 50 лет. Это может привести к тому, что кофейни и супермаркеты Украины могут быстро просмотреть стоимость товара.

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