Предыдущий рекорд продержался два дня: биткоин обновил свой исторический максимум

Первая криптовалюта биткоина обновила свои исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в $93 тыс. за 1 BTC, что на 3,8% больше, чем сутки назад. Аналитики прогнозируют, что актив продолжит расти до мая следующего года.

Видео дня

По данным Coinmarketcap, вечером 13 ноября курс биткоина в моменте превышал $93 438, но позже откатился. По состоянию на 23:00 первая криптовалюта торгуется на уровне $88-89 тыс. за коин.

Стоимость криптовалюты взлетела после публикации данных об инфляции в США, которая соответствовала рыночным ожиданиям. По итогам октября в годовом исчислении она составила 2,6% против 2,4% в прошлом месяце.

"Ожидания относительно следующего решения Федрезерва по процентной ставке, скорее всего, не будут зависеть от сегодняшнего отчета, так как в настоящее время ЦБ в большей степени опирается на вопросы занятости", – цитирует управляющего директора Charles Schwab UK Ричарда Флинна Bloomberg.

Предыдущий рекорд биткоина держался два дня. 11 ноября стоимость первой криптовалюты выросла на 5,6% в сутки и превысила отметку в $81 тыс. за 1 BTC и в моменте достигала $81 848 за биткоин. Аналитические данные показывают, что все, кто инвестировал активы в первую криптовалюту за последние 15 лет и сохранил их, вышли в плюс.

Однако нынешний показатель может быть не окончательным в этом цикле роста биткоина. В Copper прогнозирую, что вершину этот актив в конце мая 2025 года, что совпадает с прогнозами рецессии в США. Такое мнение представили в Copper. Свою позицию они объяснили данными различных бычьих и медвежьих циклов. Они обнаружили, что в среднем они имеют продолжительность порядка 756 дней. С момента формирования дна прошло 554 дня, до пика остается еще 202 дня, если аналогии останутся корректными.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что закон о налогообложении и регулировании криптовалют может быть принят в Украине уже в январе 2025 года, что создаст новые правила для рынка цифровых активов. Компромиссный законопроект от Минцифры и НКЦБФР определит ставку налогов и основных регуляторов криптоиндустрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!