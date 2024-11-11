Биткоин вместо бриллиантов: криптовалюта взлетела к новому рекорду, драгоценные камни на дне.

Курс биткоина продолжает расти, из-за чего криптоскептики только за 12 часов потеряли около $180 млн. На фоне криптовалют инвестиционная привлекательность традиционных активов – в частности золота и бриллиантов – выглядит далеко не так ярко.

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Согласно данным криптоагрегатора Coinmarketcap, 11 ноября стоимость первой криптовалюты выросла на 5,6% в сутки и превысила отметку в $81 тыс. за 1 BTC и в моменте достигала $81 848 за биткоин, что стало новым историческим рекордом. В настоящее время актив продолжает торговаться в промежутке 81,2-81,5 за 1 BTC.

На этом фоне рыночная капитализация этого актива впервые с момента его запуска в 2009 году составила $1,6 трлн, сообщает Cointelegraph. Благодаря этому общая рыночная оценка криптоиндустрии взлетела до рекордных $2,71 трлн. Кроме этого, аналитические данные показывают, что все, кто инвестировал активы в первую криптовалюту за последние 15 лет и сохранил их, вышли в плюс.

Впрочем, по данным CoinGlass, за последние 24 часа на крипторынку было ликвидировано $370,5 млн "коротких" позиций – то есть ставок, сделанных на падение стоимости криптовалют. Конечно, больше всего ($165,85 млн) потеряли те, кто не верил в биткоин, также большие ликвидации постигли трейдеров Dogecoin и Ether.

В то же время алмазодобывающие компании переживают не лучшие времена, потому что цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов. Как следует из данных американской компании Rapaport, владеющей крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами, по состоянию на 1 ноября индекс цен для камня массой 1 карат с начала года упал на 23% - до 4,62 пункта, а также на 22% по отношению к аналогичной даты в 2023 году. Таким образом, стоимость бриллиантов достигла годового "дна".

Драгметаллы также подешевели и по состоянию на 8 ноября находились на пути к наибольшему недельному падению за последние пять месяцев. В Reuters это объяснили тем, что рынки продолжают осмысливать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и потенциальное ее влияние на ставки ФРС. В частности:

спотовое золото подешевело на 0,7% – до $2 687,48 за унцию;

фьючерсы на золото подешевели на 0,4% – до $2 694,60;

серебро подешевело на 2,4% – до $31,22;

платина упала на 2,9% – до $968,04;

палладий подешевел на 3,5% – до $988,8.

Также OBOZ.UA сообщал, что в октябре мировой спрос на золото обновил свой исторический рекорд и превысил отметку в $100 млрд. Это произошло благодаря усилению инвестиционных потоков с Запада, компенсировавших спад аппетита со стороны Азии.

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