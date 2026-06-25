Правила бронирования изменились: в Украине ввели новые требования к заработной плате

Украинский бизнес столкнется с более жесткими требованиями для получения статуса предприятия критически важной отрасли, дающего право бронировать сотрудников от мобилизации. В частности, пересмотрены критерии для ряда отраслей, а также введены новые требования к уровню заработной платы.

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Теперь компании со штатом более 50 работников должны платить в среднем как минимум в два раза больше средней зарплаты по стране, а предприятия с более чем 20 работниками и представительства иностранных компаний – в три раза больше. Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства № 6954.

Новые требования к уровню оплаты труда необходимы именно для получения статуса критичности, а не для бронирования отдельного работника. Средняя зарплата в Украине по состоянию на апрель 2026 года (это последние официальные данные) составляла 30 515 грн. Таким образом, согласно новым требованиям, предприятия должны платить своим работникам в среднем более 61 030 грн (если 50+ сотрудников) или 91 545 грн (20+ сотрудников).

Новые условия появились и для компаний, работающих в трех и более областях. Такие предприятия должны иметь не менее 10 работников, а также уплачивать налоги и ЕСВ на сумму от 24 тыс. грн в каждой области присутствия в течение последних трёх месяцев.

В то же время расширены возможности для производителей украинской техники и оборудования. Такие компании могут претендовать на статус критически важных, если их продукция включена в специальный перечень Минэкономики и подпадает под государственные программы компенсации стоимости.

Без изменений остались критерии для предприятий, которые получают государственные гранты, работают по долгосрочным договорам с Минэкономики, находятся в сфере управления министерства, являются резидентами индустриальных парков или реализуют инвестиционные проекты в сферах перерабатывающей промышленности, биогаза и добычи полезных ископаемых.

Существенно ужесточили условия для аграрных предприятий. Если раньше для получения статуса критически важного предприятия достаточно было обрабатывать от 500 гектаров земли, то теперь минимальный порог увеличили до 1000 гектаров. В то же время вдвое вырос и необходимый годовой доход – с 20 млн до 40 млн грн.

Кроме того, для аграриев отменили ряд критериев, которые ранее позволяли претендовать на соответствующий статус. В частности, больше не будет учитываться уплата НДФЛ в размере от 324 тыс. грн в квартал, а также владение 90% капитала других предприятий, уже признанных критически важными. Зато обязательной стала подача копии налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Значительно ужесточили требования и для лесохозяйственных предприятий. Минимальная площадь земель в постоянном пользовании увеличилась сразу в пять раз – с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников смягчили – с 15 до 10 человек, однако теперь он будет действовать только при условии годового дохода не менее 10 млн грн. Также из перечня профильных видов деятельности для этой сферы исключили охоту, инжиниринговые услуги, геологические исследования и отдельные образовательные направления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумской области ввели новые критерии для предприятий по бронированию работников. Если компания не будет соответствовать установленным требованиям или утратит статус важной для громады, ее работники могут лишиться права на бронирование и быть мобилизованы на общих основаниях.

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