Повышения налогов не будет? Гетманцев рассказал, чего ожидать украинцам

В 2026 году в Украине не планируется повышение налогов и нет оснований ожидать резких колебаний курса. Государство будет покрывать дефицит бюджета (16-18 млрд долларов) за счет международной помощи и детенизации экономики.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что на данном этапе нет оснований ожидать существенных колебаний курса валют и нет планов для повышения налогов.

Параллельно Гетманцев подтвердил, что бюджетный процесс продолжается – документ еще не прошел второе чтение в Верховной Раде, а дефицит, который надо покрыть, оценивают уже не в 10 млрд, а в 16-18 млрд долларов по разным сценариям. Государство ведет консультации с европейскими партнерами, МВФ, Всемирным банком и рядом стран, чтобы привлечь необходимые средства.

Отдельная позиция – репарационный кредит от ЕС, по которому, по словам Гетманцева, остались "некоторые трения" с отдельными государствами (он назвал, в частности, Бельгию), но надеется, что вопрос будет урегулирован до декабря. Внутренний ресурс, на который возлагают большие надежды – детенизация экономики: борьба с теневыми схемами, усиление администрирования налогов и применение одинаковых правил ко всем.

По словам Гетманцева, повышать налоги по "белому" бизнесу, пока "черный" работает в тени, – неэффективно и аморально. По его словам, аргументы против повышения налогов просты:

чтобы закрыть дефицит 16-18 млрд долларов самостоятельно поднятием ставок, надо было бы создать значительную и мгновенную фискальную нагрузку на предприятия и граждан;

повышение налогов без параллельной детенизации только поощряет теневой сектор;

значимую часть потребностей государства сегодня планируют покрывать внешними ресурсами, поэтому политика повышения налогов выглядит не только невзвешенной, но и политически рискованной.

Гетманцев и правительство рассчитывают на несколько типов внешних инструментов. В частности, это прямые гранты, кредиты международных финансовых институтов (МВФ, Всемирный банк), двусторонние займы и специальные механизмы (в частности упоминавшийся репарационный кредит от ЕС). Ключевые риски:

задержки в согласовании условий (переговоры могут длиться месяцами);

политические разногласия между партнерами (пример — трения с отдельными странами);

конъюнктурные изменения на мировых рынках, которые могут влиять на готовность кредиторов.

