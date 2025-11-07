Бюджет недополучает колоссальные суммы от OnlyFans: сколько Украина могла бы зарабатывать на этом

В Украине потенциальные доходы бюджета от создателей контента OnlyFans могут составлять не менее 1 млрд грн в год, но этому мешает уголовная ответственность за производство контента для взрослых. В частности, из-за действующих ограничений большинство доходов остаются "в тени", тогда как отдельные авторы, которые готовы платить налоги открыто, сталкиваются с риском уголовного преследования.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его оценкам, потенциальная ежегодная прибыль бюджета от налогообложения контент-мейкеров может составлять около 1 млрд гривен.

Однако главное препятствие – уголовная ответственность за производство порнографии, которая прописана в статье 301 Уголовного кодекса. Она фактически ставит под угрозу уголовного преследования даже тех, кто работает открыто, декларирует доходы и платит налоги. Поэтому многие создатели контента выбирают или серые схемы, или вообще уклоняются от декларирования. По данным Гетманцева:

только за 2020-2022 годы создатели контента накопили более 380 млн грн налоговой задолженности;

создатели контента накопили в 2023 году 7 914 украинцев получили доход на OnlyFans на общую сумму около 5 млрд грн – на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Однако официальная картина выглядит совсем иначе, ведь в 2024 году только 152 украинца задекларировали доходы от OnlyFans. Общая сумма задекларированных поступлений составила 132,8 млн грн, из которых уплачено более 13 млн грн налогов.

Недавно петиция о декриминализации производства контента для взрослых набрала необходимые 25 тысяч голосов в рекордно короткий срок. Ее автор – популярный украинский контентмейкер утверждает, что только за последние годы она уплатила более 40 млн грн налогов, однако несмотря на это сталкивается с риском уголовного преследования. Ситуация выглядит парадоксально:

, государство охотно принимает налоги от этой деятельности; с другой, – проводит обыски, преследования и тратит бюджетные средства на контрольные закупки контента.

Это, как отмечает Гетманцев, создает атмосферу лицемерия и правовой неопределенности, которая толкает людей в тень вместо того, чтобы стимулировать их к уплате налогов. Политик призывает Верховную Раду декриминализировать статью 301 УКУ, сохранив при этом ответственность за эксплуатацию детей и принуждение. Речь идет не о снятии каких-либо ограничений, а о введении четких правил для совершеннолетних лиц, которые добровольно занимаются созданием контента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снижение налогов в гостиничном бизнесе до 7% не привело к отбеливанию отрасли– большинство предприятий осталось "в тени". Даже при льготных условиях бизнес продолжает уклоняться от уплаты налогов, измельчая деятельность на ФОПы и минимизируя официальные зарплаты.

