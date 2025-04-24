Помощник главного пожарного инспектора погорел на взятке: доверенное лицо Чекрыгина задержали

В Украине задержан на взятке в 600 долларов с работник Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), майор службы гражданской защиты Степан Юдин. Его называют доверенным лицом одиозного директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Чекрыгина, которого неоднократно обвиняли в коррупционной деятельности.

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Как сообщили источники OBOZ.UA, Юдина поймали на горячем 24 апреля. Отмечается, что утром в тот же день у чиновника ГСЧС была назначена встреча с предпринимателем.

На этой встрече Юдин получил неправомерную выгоду в размере 600 долларов. В ответ чиновник, по словам источников, обещал обеспечить беспрепятственную эксплуатацию складского помещения и оформление разрешительных документов.

Это уже не первый скандал с чиновниками ГСЧС. Недавно в службе прошло служебное расследование деятельности Чекрыгина и Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Согласно его выводам сам Чекрыгин, а также начальник Управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуацийРоман Рудак получили выговоры, еще три члена комиссии – замечания.

Материалы служебного расследования, как указывается, направлены в правоохранительные органы, а СБУ уже ведет расследование. Среди прочего, Чекрыгина как руководителя, который должен предотвращать чрезвычайные ситуации, подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Так, в выводах Комиссии ГСЧС, которую возглавлял первый заместитель Председателя службы Виталий Миронюк, указано, что Чекрыгин мог злоупотреблять служебным положением для совершения действий, которые привели к нанесению ущерба государству на сумму 1 миллион гривен. Наряду с этим в документе содержится упоминание о том, что в действиях подчиненных Чекрыгина могли быть признаки служебного подлога.

Еще в 2023 году Чекрыгина обвиняли в том, что он якобы заставлял подчиненных собирать средства с предпринимателей на организацию "праздника". Журналисты уверяли, что так как во время военного положения любые проверки запрещены, сотрудники ГСЧС на местах "вынуждены были просить у предпринимателей "алкоголь и еду".

Также в 2023-м в медиа появлялась информация, что департамент Чекрыгина мог "зарабатывать" на шантаже украинских АЗС. Взятки якобы брали с каждой заправочной станции при проведении идентификации объектов повышенной опасности.

А уже в 2025 в ГСЧС начали проверку комиссии, которая выдает сертификаты экспертам в сфере пожарной безопасности. Это произошло после того, как в ГСЧС заподозрили возможную коррупционную схему при проведении аттестации.

Именно по результатам этой проверки Чекрыгин и получил выговор. А председатель ГСЧС Андрей Даник принял решение передать материалы служебного расследования в правоохранительные органы. Ккак свидетельствует документ, попавший в распоряжении OBOZ.UA, Служба безопасности Украины (СБУ) уже осуществляет досудебное расследованиепо превышению служебных полномочий, подлогу документов и получению неправомерной выгоды должностными лицами ГСЧС Украины.

Как рассказывали OBOZ.UA сотрудники Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций, Чекрыгин якобы организовал "успешные коррупционные схемы, на которые работает половина департамента". "Существует т.н. "прейскурант услуг", – сообщил источник, отметив, что "решения вопросов", связанных с согласованием проектов, регистрацией и внесением в реестры, может стоить от 300 долл. до 5 тыс. долл.

Чекрыгин при этом, напомним, является заместителем председателя рабочей группы по усовершенствованию структуры аппарата ГСЧС и реализации реформирования "классической пожарной инспекции" в сервисную службу гражданской защиты. Это, как говорят источники, вызывает вопрос: не хочет ли он под видом реформы организовать и новые коррупционные схемы.

Кто такой Александр Чекрыгин

Чекрыгин был назначен на должность директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС с 22 апреля 2022 года. Однако обязанности директора он исполнял с декабря 2021-го. По данным источников, назначение произошло при содействии бывшего председателя ГСЧС Сергея Крука первого го заместителя председателя ГСЧС Максима Грицаенко.

До того Чекрыгин работал на инспекторских должностях в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области (2004-2009 гг.). С 2009 года – в центральном аппарате МЧС в должностях, связанных с дознанием/расследованием пожаров в подразделении пожарного надзора.

"Продвижение Чекрыгина в центральный аппарат МЧС было пролоббировано тогдашним начальником ГУ МЧС в Полтавской области Андрианом Орликовским через начальника отдела к которому Чекрыгин был принят на службу – Юрия Михайлова. Кураторство над Чекригиным взяла на себя бывшая подчиненная Михайлова – Татьяна Коршикова, с которой у него сложились дружеские отношения. Она существенно способствовала дальнейшему продвижению, имея влиятельные связи", – утверждают источники.

С 2012 по 2014 год Чекрыгин работал на должностях, связанных с контролем применения санкций, учета и исследования пожаров.. В 2014 году, когда департамент возглавил Александр Максименко, Коршикова, по словам источников в ведомстве, якобы посоветовала ему принять Чекрыгина в свою команду. "Максименко, зная Чекрыгина еще со времен учебы в Академии МЧС, согласился с рекомендацией Коршиковой", – рассказали источники.

Таким образом Чекрыгин получил первую руководящую должность. С 2014 по 2015 год он был начальника отдела контроля применения санкций и исследования пожаров управления информационно-аналитической работы Департамента государственного надзора и контроля аппарата ГСЧС.

Однако вскоре структура департамента была изменена, личный состав выведен за штат, позже уволен или переназначен. В структуре департамента остались только Кошикова и сам Чекрыгин. Он до 2016 года продолжал службу в должности начальника отдела. В команду нового директора департамента Александра Щербаченко он не входил.

В 2016 году Чекрыгин получил повышение и стал заместителем начальника управления – начальником отдела пожарного надзора управления надзора в сфере пожарной безопасности Департамента государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты. Источники отмечают, что именно в этой должности Чекрыгин "взял под свой контроль направление, которое было простым в получении легких денег" – регистрация деклараций соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям пожарной безопасности.

"С 2018 года регистрация деклараций перешла под тотальный и единоличный контроль Чекрыгина", – отмечают источники. По их данным, получат от регистрации деклараций можно было до 170-200 тыс. грн в месяц.

В 2019 году Чекрыгину также удалось получить служебную квартиру и кураторство над другими направлениями работы, в частности, согласованием программ специального обучения по вопросам пожарной безопасности и пожарно-технического минимума. Тогда, по словам источников, Чекрыгин сформировал круг доверенных лиц, в который вошел и задержанный Юдин.

В 2021 году Чекрыгин стал исполняющим обязанности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций. К этому моменту, как утверждают источники, Чекрыгин якобы "установил таксу в 400-600 долларов за каждую выданную лицензию". Предполагается, что сумма незаконного обогащения от такой деятельности могла составлять 180 тыс. долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взыскали в доход государства дорогостоящий автомобиль и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что у правоохранителя и его жены не было средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

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