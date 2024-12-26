Подорожают посылки и не только: в 2025 году "Укрпочта" увеличит ряд тарифов

В 2025 году "Укрпочта" планирует пересмотреть некоторые тарифы. В частности, может вырасти стоимость отправки посылок по ряду зарубежных направлений.

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Об этом заявила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко. В то же время, по ее словам, стоимость отправки в некоторые страны останется без изменений, а в другие – снизится, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас будет небольшая корреляция, но буквально в отношении нескольких стран с большим плечом доставки. Стоимость доставки в другие страны не изменится или снизится, как в случае с Британией и США. Среди стран, для которых тариф будет незначительно повышен, – Туркменистан из-за необходимости делать большой крюк при авиасообщении. Мы, как государственная компания, не можем себе позволить работать в минус", – говорит Павленко.

Тарифы на посылки до 10 кг останутся неизменными по ключевым направлениям. Незначительная корреляция будет по тарифам в такие страны:

Армения;

Израиль;

Казахстан;

Кыргызстан;

Молдова;

Таджикистан;

Туркменистан

Также возрастут следующие тарифы:

EMS-отправка (посылки до 30 кг) в Польшу;

письма в весовой категории 1001-2000 грамм – на $2;

рекомендованные письма – до $3,5;

мелкие пакеты PRIME (вес 1-2 кг) для зон 1 и 3 – в среднем на 10%.

Кроме того, тарифы на посылки свыше 10 кг с объявленной ценностью планируют приравнять к тарифам на посылки до 10 кг. Таким образом, выгоднее и дешевле станет отправлять посылки весом более 10 кг. Вдобавок изменится доля тарифа в Украине, которая уже включена в тариф для посылок, EMS-отправлений, рекомендованных писем (при условии оплаты электронной маркой) и мелких пакетов/PRIME.

Стоит отметить, что в 2024 году "Укрпочта" уже пересмотрела ряд тарифов. В частности, из-за изменений в налоговом законодательстве выросли цены на марки, из-за чего они, маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Цены будут начинаться с 40 гривен за отправление, обеспечивая доступность и честность сервиса для всех клиентов.

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