"Под стратегическим руководством Трампа": Пинчука уличили в лоббировании сомнительного варианта сделки с США о полезных ископаемых

Украинский миллиардер Виктор Пинчук, вероятно, лоббирует соглашение Украины и США о полезных ископаемых. По словам бизнесмена, сделка нужна "для прекращения войны" и развития "под стратегическим руководством президента Трампа". При этом миллиардер никак не упоминает о кабальном характере последнего драфта соглашения и не призывает изменить финальный вариант.

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На это обратил внимание журналист Юрий Дощатов на своей странице в Facebook. Так, Дощатов заметил, что в эфире телемарафона "Единые новости" Пинчук за 3 минуты интервью 7 раз подчеркнул важность соглашения о минералах между Украиной и США.

Особый акцент Пинчук сделал на том, что заключение соглашения и дальнейшая его реализация должны происходить под руководством президента США. "За 3 минуты синхрона из медицинского центра (!) Пинчук раз 7 (!) сказал, что Украине очень нужно соглашение о минералах из США – это необходимо и в плане прекращения огня, и в плане привлечения инвестиций. И это все важно "под стратегическим руководством президента Трампа", – отметил журналист.

Речь о соглашении, текст черновика которого ранее публиковал ряд западных СМИ и украинский нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Этот вариант текста он называл "ужасом", так как, по сути, США предложили заключить сделку о бессрочном контроле над украинскими недрами, причем не только над редкоземельными металлами.

В этом варианте – 58 страниц, украинские чиновники, по данным Железняка, получили драфт 23 марта от американской стороны. Таким образом, предложенный Штатами документ значительно отличается от предыдущего варианта соглашения.

В первую очередь, это не меморандум о намерениях, а конкретный план работы соответствующего фонда, любые изменения в котором возможны только с согласия американцев. "Это уже не рамочный меморандум о намерениях. Это большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", – констатировал Железняк.

Следует, однако, учитывать, что это только проект, который направили от США. Дальнейшие переговоры не исключают внесения в текст изменений. По словам нардепа, этот документ не согласован и в таком виде "он точно не пройдет одобрение в Украине". "Я не так чтоб сильно доверяю ОП или КМУ, но убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Потребуют изменить текст", – заявлял нардеп.

В частности, как стало известно 8 апреля, уже в конце текущей недели, 11-12 апреля, Украина направит в США делегацию для переговоров о соглашении касательно месторождений полезных ископаемых и восстановления разрушенной инфраструктуры. Однако переговоры несут технический характер, а потому глав министерств в делегации не будет. Соответственно, подписания соглашения также еще не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году, еще до победы Трампа на выборах в США, его бывшая советница Келлиэнн Конуэй зарегистрировалась как лоббистка в пользу Фонда Виктора Пинчука. Она заявляла, что будет привлекать американских законодателей и лидеров общественного мнения, чтобы "объяснить важность Украины для защиты демократических принципов".

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